كتب ياسر ابراهيم - السبت 5 يناير 2019 02:18 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 5-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم لقاء مرتقب يقام السبت في الإسكندرية بين الاتحاد والزمالك في الدوري المصري الممتاز ويسبقه مباراة في القاهرة بين الداخلية والإسماعيلي. وتنطلق كأس آسيا بمواجهة المضيف الإمارات والبحرين. وتقام مباريات دور الـ64 في كأس الاتحاد الإنجليزي وتجري 3 مباريات بالدوري الإسباني. جدول مباريات السبت 5-1-2019 الدوري المصري الداخلية 14:30 الإسماعيلي الاتحاد السكندري 18:00 الزمالك الدوري الإسباني بلد الوليد 14:00 رايو فاييكانو ألافيس 17:15 فالنسيا هويسكا 21:45 ريال بيتيس كأس اّسيا الإمارات 18:00 البـــحرين كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد 14:30 ريدينج بورنموث 14:30 برايتون بيرنلي 14:30 بارنسلي شروزبري تاون 14:30 ستوك سيتي ويست بروميتش 14:30 ويجان أتلتيك وست هام يونايتد 14:30 بيرمنجهام شيفيلد وينزداي 14:30 لوتون تاون 17:0 استون فيلا سوانزي سيتي 17:00 ديربي كاونتي ساوثهامبتون 17:00 تشيلسي نوتينجهام فورست 17:00 جيلينجهام كارديف سيتي 17:00 ايفرتون لينكولن سيتي 17:00 بولتون واندررز وال سال فليتوود تاون 17:00 ويمبلدون أكرينجتون ستانلي 17:00 إبسويتش تاون ميدلسبره 17:00 بتيربوروه يونايتد برينتفورد 17:00 اوكسفورد بريستول سيتي 19:30 هدرسفيلد تاون بلاكبول 19:30 أرسنال

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