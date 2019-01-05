بعد رقصها على "مافيا".. جوهرة: "كل مصر مهووسة بها ولا يمكنني تجاهلها"

علقت الراقصة الروسية، جوهرة على المقطع المتداول لها، وهي ترقص على أغنية محمد رمضان الأخيرة "مافيا".

وأعادت الراقصة نشر المقطع عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معلقة: "كان من الصعب عليّ التأدية على الموسيقى قبل سماعها من قبل، لكنها كانت ممتعة".

وتابعت: "كل مصر مهووسة بها، ولايمكنني تجاهلها".

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، تداولوا مقاطع فيديو للراقصة جوهرة على نغمات أغنية محمد رمضان الجديدة "مافيا".

وكتب المعلقون على الفيديو، "أخيرا وبعد طول انتظار"، في إشارة إلى انتظارهم لوصلة رقص على أغنية محمد رمضان الجديدة.

وارتدت جوهرة خلال الفيديو، بدلة رقص من اللون الأخضر الليموني، مكونة من قطعتين، فيما تركت شعرها منسدلا.

تفاعل رواد السوشيال ميديا على الفيوديهات التي انتشرت بشدة، محققة آلاف المشاهدات، والإعجابات.

وكان من بين التعليقات على الفيديو، "أخيرا"، و"هو الشتاء مجاش عندها"، وقال آخر، "أمنيتي اتحققت"، وقالت فتاة، "كنت مستنياها".

يذكر أن محمد رمضان طرح أغنية الجديدة مافيا يوم 1 يناير الجاري، وحققت في أيام قليلة ما يزيد عن 8 مليون مشاهدة، وأصبحت رقم 1 في "ترندات" موقع "يوتيوب".

​