انت الان تتابع ضبط 16 ألف كيلو «أحشاء» في مصنع لحوم بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٠٤ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

نفذت شرطة مباحث التموين والتجارة الداخلية، في مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة تموينية تمكنت من ضبط مدير مصنع بدون ترخيص لإنتاج مصنعات اللحوم من "أحشاء الماشية"، وزنت نحو 16 ألف كيلوجرام، جميعها مجهولة المصدر. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام مدير مصنع لحوم "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بتصنيع اللحوم عن طريق أحشاء الماشية.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث التموين قيام المدير المسئول عن مصنع مستلزمات أحشاء المواشي "بدون ترخيص" بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال اللحوم باستخدام مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام الأمامي مما يمثل خطراً على صحة المواطنين. اقرأ أيضًا: انتشال جثة سائح أمريكي غرق في نيل أسوان وعقب