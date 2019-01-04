كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 4 يناير 2019 09:53 مساءً - عرض فيلم إباحى داخل فرع إيكيا يثير الغضب فى هونج كونج

لم يكن يدور بخلد المتسوقين في فرع "إيكيا" للتسوق في هونغ كونغ أنهم سيكونون على موعد مع مشاهد إباحية تعرض على الشاشة الكبيرة الخاصة بالمركز.

وظهرت هذه المشاهدة الإباحية على الشاشة الكبيرة الموجودة خارج الفرع الأسبوع الماضي خلال يوم عطلة عامة، وهو يوم شهد تدفق الكثير من المتسوقين، بحسب صحيفة ميترو البريطانية.

ونتيجة الارتباك بسبب العرض، وبدلا من أن تقوم إحدى الموظفات في مركز إيكيا للتسوق بقطع الكهرباء عن الشاشة عن طريق سحب السلك منها، حاولت أن تغطيها بالوقوف أمامها.

ولسوء حظ إيكيا، فقد كان هناك الكثير من الأطفال الذين توافدوا مع آبائهم إلى فرع الشركة في "كوزواي باي" في هونغ كونغ.

وقال أحد المتسوقين إن مشاهد الفيلم الإباحي استمرت عدة دقائق قبل أن يكتشف العاملون في المركز هذا الخطأ.

وأشار شاهد العيان إلى أنه كان هناك أطفال أكثر من المعتاد بالنظر إلى أنه يوم عطلة عامة، كما أن الأطفال أصيبوا بالارتباك الشديد عندما مروا قرب الشاشة الكبيرة وهي تعرض تلك اللقطات.

وعبر متحدث باسم إيكيا، في تصريح لصحيفة ميرور، عن أسف الشركة بشأن الحادثة في فرعها في هونغ كونغ، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق بشأنها.

ولم يعرف كيف عرضت الصور على الشاشة، لكن ثمة اعتقاد بأن أحد قراصنة أجهزة الكمبيوتر تمكن من الولوج إلى الشبكة الداخلية وعرض اللقطات الإباحية على سبيل المزاح.