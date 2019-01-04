خضعت الراقصة سما المصري، لجلسة تصوير جديدة خلال تواجدها بدولة الكويت خلال الأيام الماضية. وظهرت المصري، مرتدية فستان ملون، بأكمام طويلة، ومتوسط الطول مع تسريحة شعر "ويفي" مرفوعة. وكانت سما حلت مؤخرًا عبر فضائية "سكوب" الكويتية، مع الإعلامية مي العيدان، للحديث عن مشوارها وعلاقتها بالوسط الفني. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بـ"إطلالة محتشمة".. جلسة تصوير جديدة لـ"سما المصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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