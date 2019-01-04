انت الان تتابع مطربون فاتهم قطار 2018.. حماقي غائب منذ 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كان من المفترض أن يوجد عدد من المطربين بألبوماتهم خلال عام 2018.. خاصة أنهم روجوا لتلك الألبومات عبر السوشيال ميديا.. لكنها تأجلت ومن المنتظر أن تكون فى 2019

شهد موسم الصيف منافسة كبيرة بين عدد من الألبومات التي طرحها نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، من بينهم عمرو دياب ورامى صبرى، وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب، وإبراهيم الحكمي، ورامي جمال، لكن هناك آخرين، غابوا عن السباق، رغم أنهم أعلنوا عن وجودهم بألبومات، بل وروجوا لها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، لكنهم لم يلحقوا بالعام الماضي، ليقرروا تأجيل إصدار ألبوماتهم لأسباب غير واضحة، ما أبعدهم عن جماهيرهم، التي تشتاق إلى سماع الجديد منهم، لكن 2019 تعد بعودة قوية لهم.

محمد حماقي كان من المفترض أن يستقبل الجمهور ألبوم المطرب محمد حماقي، الذي أعلن أنه يحضره منذ شهر يوليو 2018، استعدادا لطرحه فى شهر أغسطس الماضى، وهذا ما جعل الجمهور ينتظره بشغف خاصة بعد غياب حماقى منذ أكثر من 3 سنوات، حين قدم آخر ألبوم له صدر بعنوان «عمره ما يغيب»، الذى حقق نجاحا ورواجا

محمد حماقي كان من المفترض أن يستقبل الجمهور ألبوم المطرب محمد حماقي، الذي أعلن أنه يحضره منذ شهر يوليو 2018، استعدادا لطرحه فى شهر أغسطس الماضى، وهذا ما جعل الجمهور ينتظره بشغف خاصة بعد غياب حماقى منذ أكثر من 3 سنوات، حين قدم آخر ألبوم له صدر بعنوان «عمره ما يغيب»، الذى حقق نجاحا ورواجا كبيرا بين الجمهور، لكن المفاجأة أن العام مر ولم يطرح الألبوم. حماقي قرر أن يطرح ألبومه خلال العام الحالي، وقد تعاون خلاله مع عدد كبير من الملحنين وهم عمرو مصطفى وشريف تاج وتامر علي ومحمد يحيى ومحمد النادي ومدين وشريف بدر. تامر عاشور تامر عاشور هو أيضًا من المطربين الذين فاتهم القطار 2018، فالنجم تامر عاشور انتهى من تسحيل ألبومه بالفعل، لكنه اكتفى بطرح ألبوم «خيالي»، الذي أفرجت عنه الشركة المنتجة، بعد 3 أعوام ونصف من التأخير بسبب مشاكل، حيث ظل الألبوم في أدراج المنتج محسن جابر، لأسباب عدة بداية بمحاولة تسريبه مطلع عام 2017، ثم خلاف مع الشركة أدى لانفصاله وتعاقده مع أخرى. ألبوم تامر عاشور الجديد يضم 12 أغنية حتى الآن، الذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وجمال الخولي، وعمرو يحيى، ومحمد رفاعي، كما لحن أغنيتين من الألبوم. آمال ماهر آمال ماهر رغم تحضير آمال ماهر ألبومها منذ بداية عام 2018 للعودة بشكل مختلف للساحة الغنائية بعد آخر ألبوماتها «ولاد النهارده»، الذي صدر عام 2015، فإنها لم تتمكن من اللحاق بموسم الصيف، ولم توجد سوى بأغنيتين سينجل في نهاية العام تروج لألبومها الذي يحمل اسم «أصل الإحساس»، الذى سيكون في الأسواق خلال الأيام المقبلة. الأغانى التى طرحتها ترويجا للألبوم هي «بداية بدايتك» من كلمات نادر عبد الله، وألحان ياسر ماجد، ومن توزيع وميكس طارق مدكور، و«اديني فرصة» التى تشهد تعاونها مجددًا مع رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، حيث كتب لها كلمات الأغنية التي لحنها عمرو مصطفى، ومن توزيع موسيقي نادر حمدي، وماستر طارق مدكور.

محمد فؤاد محمد فؤاد أعلن الفنان محمد فؤاد عودته للساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 8 سنوات، وأصدر برومو أغنيته الجديدة «سلام»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، ترويجا لألبومه الذي يحمل نفس الاسم، لكن عام 2018 انتهى ولم يطرحه، بل تم تسريب أغان منه، حيث يضم 12 أغنية، منها «راضية بحالى»، و«سوء تقدير». هيثم شاكر هيثم شاكر الفنان هيثم شاكر كان من المفترض أن يوجد أيضا لكنه أجل ألبومه رغم نشر البوستر الدعائي له على صفحته عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وأعلن أن الأسباب وراء هذا تعود إلى إعجابه بأغنيتين جديدتين تحملان الطابع الرومانسي والدرامي، وهو الأمر الذي دفعه لإعادة فتح الألبوم مرة أخرى رغبة منه في تقديم ألبوم قوي ومميز بعد غيابه عن الساحة لسنوات، حيث كان آخر ألبوماته عام 2014 بعنوان «أحلى قرار». لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه «هيثم» أنه ينتج الألبوم على نفقته الخاصة، بسبب عدم موافقته على شروط شركات الإنتاج الفني، ويواجه أزمة حاليا فى إيجاد شركة توزع الألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على الاسم النهائي له وأيضا الأغنية الرئيسية للألبوم، إلى جانب وجود 3 أغنيات لم يتم الانتهاء من تسجيلها إلى الآن.

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