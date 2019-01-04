انت الان تتابع خطأ صيدلي يتسبب في تسمم 12 طفلا بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠٤ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
حذرت الدكتورة مها غنيم، رئيس مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من حالة اللغط التى تصيب المواطين عند صرف العقار للأطفال الذين يصابون بنزله شعبية تستدعي كتابة دواء ضد الحساسية وهو دواء "Apidone Syrup"، واستبداله بدواء آخر مشابه له وهو دواء "Apexidone Syrup" وهو يستخدم في علاج حالات فرط الحركة وأعراض عصبية أخرى، ومن ثم يأتي الطفل باعراض عصبية وحركات تشنجية وأحيانًا اضطراب في درجة الوعي تستدعي وضع المريض على جهاز تنفس صناعي و دخوله عناية مركزة.
وقالت رئيس مركز السموم، أصدرنا بيانا لتحذير المواطنين وبصفة خاصة الأمهات بعد اللغط بين دواء الحساسية والدواء الخاص بفرط الحركة العصبية. وأضافت، أنه تلاحظ خلال وصول نحو 12 طفلا مصابين بحالات تشنج وهياج عصبي خلال شهر تقريبا، وبفحص جميع الحالات تبين أن الأطفال الذين تناولوا دواء معينا أصيبوا بالتسمم، وأنه
وقالت رئيس مركز السموم، أصدرنا بيانا لتحذير المواطنين وبصفة خاصة الأمهات بعد اللغط بين دواء الحساسية والدواء الخاص بفرط الحركة العصبية.
وأضافت، أنه تلاحظ خلال وصول نحو 12 طفلا مصابين بحالات تشنج وهياج عصبي خلال شهر تقريبا، وبفحص جميع الحالات تبين أن الأطفال الذين تناولوا دواء معينا أصيبوا بالتسمم، وأنه وجب التنويه بشأن وجود حالة خلط على المواطنين بشأن العقاريين.
وأكدت أن كلا الدوائين أمنين وبدرجة كبيرة ولكن لابد وأن يستعمل في موضعه الصحيح وباستشارة الطبيب، مؤكدة أن عقار الثاني حالة اعطائه فى غير موضوعه يتسبب فى اصابة الأطفال حيث قد يخطىء الصيدلى أثناء صرفه.
ودعت " غنيم" عند ملاحظة أى أعراض على الأطفال تتعلق بالحركة المفرطة والتشنجات أن يتوجهوا فوراً إلى مركز السموم لتلقى العلاج المناسب، مؤكدة أنه تم علاج جميع الحالات.
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