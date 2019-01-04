كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 4 يناير 2019 02:13 مساءً - شاهد - وصلة رقص مثيرة لسارة سلامة وشقيقتها علي أنغام عمرو دياب

أشعلت الفنانة سارة سلامة وشقيقتها زينب مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لهما وهما يقدمان وصلة رقص على اغنية قمرين للفنان عمرو دياب، ظهرت خلالها "سارة" بوزن زائد عن المعتادة عليه. يُذكر أن سارة انتهت من تصوير فيلم جديد بعنوان "خلي بالك من اللي جاي" مع المخرج عادل الأعصر، والفيلم من إنتاج عريان فهيم، وتأليف حمدي يوسف، وبطولة رانيا يوسف، ومجدي كامل، وصلاح عبد الله وإدوارد، وأحمد سلامة، وعصام كاريكا.



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد - وصلة رقص مثيرة لسارة سلامة وشقيقتها علي أنغام عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.