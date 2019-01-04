بالصور| زوجة كريستيانو رونالدو ترتدي الحجاب والقفطان المغربي في دبي

نشرت جورجينا رودريجيز، زوجة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة جديدة لها بإطلالة "محتشمة"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "جورجينا"، بقفطان مغربي، يجمع بين الأبيض والذهبي، من توقيع مصممة الأزياء صوفيا بن يحيى، بالإضافة إلى ارتدائها حجاب فاتح اللون، خلال تتويج زوجها بجائزة أفضل لاعب بالعالم، في حفل جوائز جلوب سوكر 2018، القائمة على استفتاء الجماهير.

وعلقت زوجة "رونالدو" على فوزه باللغة الأسبانية، قائلة: "مبروك يا حبيبي لهذه الجوائز، تستحقها عن جدارة"، موجهة الشكر على حسن الضيافة في دبي، واصفة مدة إقامتها بالإمارات بـ"الرائعة".

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