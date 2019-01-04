انت الان تتابع انتشال جثة سائح أمريكي غرق في نيل أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٠٤ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص

انتشال غريق - أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسوان، مساء الخميس، جثة سائح يحمل الجنسية الأمريكية، يدعى أندرو جاكسون، ويبلغ من العمر 35 عامًا، كان قد غرق فى مياه النيل قبالة سواحل مدينة إدفو شمال المحافظة، مساء ليلة الاحتفال برأس السنة، وذلك لأسباب غير معروفة، حيث تم نقل الجثة السائح إلى مشرحة إدفو، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستلام جثمان السائح ونقلة إلى بلاده.

تلقى مدير أمن أسوان بلاغا، مساء الخميس، بشأن نجاح رجال الإنقاذ النهري فى انتشال جثة سائح أمريكي الجنسية من مياه نهر النيل بمنطقة العوينية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.جاء ذلك فيما كانت غرفة عمليات مديرية أمن أسوان قد تلقت، الاثنين، الماضى فى ليلة الاحتفال برأس السنة، بلاغا من شرطة العائمات،