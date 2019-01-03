كيف خدع حسين الشحات الجماهير وسيف زاهر؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الشحات أهدى الـ"تي شيرت" بهدف كسب ود وعطف جماهير الأهلي التي تعلم أن اللاعب يعشق النادي وكان يشجعه منذ الصغر، وحاول توجيه رسالة لهم مفادها أنه رد اعتبار النادي الأهلي

ظهر حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، الذي يتفاوض معه مسئولو الأهلي مساء أمس الأربعاء، في برنامج "ملاعب أون" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة "أون سبورت"، وخلال الحوار الذي أجراه الشحات أعلن أنه يجهز مفاجأة لمقدم البرنامج سيف زاهر وأسرة الإعداد خلال الحلقة. وقبل نهاية الحوار كشف الشحات عن المفاجأة التي أعلن عنها وتمثلت في إهدائه القميص الذي ارتداه في لقاء العين والترجي ببطولة كأس العالم للأندية، الذي انتهى بفوز الفريق الإماراتي بثلاثية نظيفة.

الشحات أهدى الـ"تي شيرت" بهدف كسب ود وعطف جماهير الأهلي التي تعلم أن اللاعب يعشق النادي الأهلي، وكان يشجعه منذ الصغر، وحاول توجيه رسالة لهم مفادها أنه رد اعتبار النادي الأهلي بعدما خسر أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة، ليتوج بطل تونس باللقب الإفريقي، بعد فوزه في مجموع

الشحات أهدى الـ"تي شيرت" بهدف كسب ود وعطف جماهير الأهلي التي تعلم أن اللاعب يعشق النادي الأهلي، وكان يشجعه منذ الصغر، وحاول توجيه رسالة لهم مفادها أنه رد اعتبار النادي الأهلي بعدما خسر أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة، ليتوج بطل تونس باللقب الإفريقي، بعد فوزه في مجموع المباراتين 4-3. حسين الشحات سبق له أيضًا أن أشار للاعبي الترجي التونسي في إحدى الكرات المشتركة، أثناء المباراة التي جمعت العين الإماراتي والترجي في الدور الثاني بمونديال الأندية عندما فاز بطل الإمارات على بطل تونس بثلاثية نظيفة. عدد من رواد صفحات الفيسبوك لم يفوتوا الفرصة، وبالبحث والتحري، كشفوا النقاب حول أن مفاجأة الشحات لطاقم عمل برنامج ملاعب أون "فشنك"، لأن القميص الذي أحضره اللاعب وأخرجه على الهواء مباشرة لم يكن هو القميص الذي خاض به لقاء العين والترجي، حيث نشروا أكثر من صورة للاعب، وهو يرتدي قميص لقاء الترجي والقميص الذي أحضره معه، وتبين أن قميص المباراة اسم اللاعب كان مكتوبًا عليه فوق رقم "التيشيرت"، بينما القميص الذي أهداء لقناة أون سبورت كان الاسم مكتوبا تحت الرقم وهو ما أثار سخرية الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد هذا الموقف، هل تعمد اللاعب خداع سيف زاهر وفريق عمل البرنامج بهدف كسب ود جماهير الأهلي أكثر؟ بعدما تحول اللاعب إلى حديث الصباح والمساء في الشارع الرياضي المصري والإماراتي بعد الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر عن توقيعه للأهلي، وآخرها بالأمس حيث كشفت بعض التقارير أن اللاعب وقع للقلعة الحمراء، وأن نادي العين حصل على 5 ملايين ونصف المليون دولار أي ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري -بخلاف الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب سنوياً من النادي الأهلي- بعدما كان النادي الإماراتي يطلب الحصول على 6 ملايين دولار. اللاعب منذ فشل انضمامه للنادي الأهلي، وهو يصر بين الحين والآخر على مغازلة جماهير الأهلي التي يعشقها، وشاهد أكثر من مرة مباريات الفريق الإفريقية، وهو يجلس بجوارهم في المدرجات، ما تسبب في تعرضه لعقوبات مالية من جانب مسئولي نادي السابق مصر المقاصة. وانتقل حسين الشحات لنادي العين الإماراتي مقابل 4 ملايين دولار بعدما تألق مع الفريق العيناوي خلال فترة استعارته من المقاصة لمدة 6 أشهر نظير 500 ألف دولار، ونجح في الحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري الإماراتي رغم أنه لم يلعب إلا نصف الموسم فقط. الأهلي سبق له الحصول على توقيع حسين الشحات أكثر من مرة وهو ما اعترف به اللاعب نفسه لكن في النهاية كانت المفاوضات لا تكلل بالنجاح سواء بسبب رفض مسئولي الأهلي سداد القيمة المطلوبة من نادي المقاصة، أو لرفض اللاعب من جانب حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، الذي رفض ضم الشحات عندما كان يلعب في مركز الظهير الأيمن لقناعته أن باسم على أفضل منه في هذا المركز، بصرف النظر عن كثرة الإصابات التي تعرض لها الأخير منذ انتقاله للنادي الأهلي قادماً من صفوف المقاولون العرب.

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