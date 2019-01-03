انت الان تتابع دعوى قضائية لإلغاء استحواذ أوراسكوم على «الأهرامات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مقدم الدعوى قال إنه تم رفض عرض من إحدى الجهات الإماراتية للاستفادة من هذه المنطقة مقابل 3 مليارات جنيه سنويًا، فيما حصلت أوراسكوم على هذا الحق مقابل 20 مليون جنيه فقط

تنظر محكمة القضاء الإدارى في محافظة الجيزة، الثلاثاء المقبل، دعوى قضائية تطالب بإلغاء الاستحواذ الممنوح لمجموعة أوراسكوم التي يملكها رجل الأعمال نجيب سويرس على تشغيل خدمات منطقة الأهرامات.? وأوضحت الدعوى المقدمة من قبل مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، أن التعاقد الذى يمنح مجموعة أوراسكوم السيطرة على منطقة أهرامات الجيزة، مخالف للقانون، "متهمًا وزارة الآثار والمجلس الأعلى بإهدار المال العام"، بحسب الدعوى. صادق علل ما جاء فى دعوته التى حملت رقم 50365 / 72 بأن الشركة مطالبة بدفع 20 مليون جنيه فقط للمجلس الأعلى للآثار بعد العام الثالث من التعاقد.

وذكر أن الاستفادة تكونمن أول عامين بصورة مجانية، بينما كلف تطوير منطقة الأهرامات بملحقاتها كافة، وزارة الآثار 400 مليون جنيه، أى أن الوزارة ستخسر 380 مليون جنيه بموجب هذا التعاقد. وأضاف عضو غرفة شركات السياحة فى الدعوى المقدمة للقضاء الإدارى، أنه تم رفض عرض من أحد الجهات الإماراتية للاستفادة من هذه

وذكر أن الاستفادة تكونمن أول عامين بصورة مجانية، بينما كلف تطوير منطقة الأهرامات بملحقاتها كافة، وزارة الآثار 400 مليون جنيه، أى أن الوزارة ستخسر 380 مليون جنيه بموجب هذا التعاقد. وأضاف عضو غرفة شركات السياحة فى الدعوى المقدمة للقضاء الإدارى، أنه تم رفض عرض من أحد الجهات الإماراتية للاستفادة من هذه المنطقة مقابل 3 مليارات جنيه سنويًا، فيما حصلت أوراسكوم على هذا الحق بما يتضمنه من استغلال لما تضمنه المنطقة من بازارات، وكافيهات، ومطاعم، وجراجات الحافلات، ووسائل نقل السائحين، وحق التصوير البرامجى والفنى، بالإضافة إلى الاستغلال الدعائى والإعلانى مقابل 20 مليون جنيه فقط. وأشار إلى أن صاحب الدعوى نفسه تقدم بعرض لتولى تطبيق النظام السمعى للمرشد السياحى والسائحين، في مقابل منح الوزارة 500 مليون جنيه صافى أرباح سنويًا. اقرأ أيضا: ساويرس وتطوير «الأهرامات».. بين «الربح ورد الجميل» وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس لجنة التفاوض والتقييم المشكلة بالقرار الوزارى رقم 23 لعام 2018، أعلن فى مطلع شهر ديسمبر من العام الماضى، التعاقد مع شركة استثمارية مصرية لتتولى تشغيل خدمات الزائرين لمنطقة أهرامات الجيزة. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحه له، أن التعاقد يأتى من منطلق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين لمنطقة الأهرامات، والتى أكدت أنها تفتقد للخدمات الأساسية اللازمة لاستقبال الزوار بصورة لائقة. وزير قال إن التعاقد يلزم الشركة أيضا بتولى التسويق والحملات الدعائية للمنطقة، مع تولى الشركة توفير وسائل انتقال الزائرين داخل المنطقة والتى تتمثل فى 30 حافلة و20 سيارة كهربائية لحماية الآثار، إضافة إلى الإشراف على موقف الحافلات الخارجى. وأضاف أن الشركة ملتزمة بموجب التعاقد بالتشغيل والصيانة الدورية لمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم، والذى يعد منطقة للتسوق ويضم قاعات لعرض الآثار، وتوفير 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبى متنقل، وإقامة العديد من الفعاليات الترفيهية، وتوفير أماكن تقديم الوجبات السريعة والمشروبات، إضافة إلى توفير أمن خاص للمناطق الداخلية، على أن تتولى وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار تأمين المناطق العامة، والتعاقد مع شركة نظافة خاصة. وتقوم الشركة طبقًا لما ينص عليه التعاقد، بعقد الورش التدريبية لأصحاب الحرف المتعلقة بالخدمات المقدمة فى المنطقة، بينما يؤكد نص العقد على احتفاظ المجلس الأعلى للآثار بكامل حقه وحده دون غيره فى إدارة المنطقة بالكامل. ويضمن التعاقد للمجلس الأعلى للآثار الاحتفاظ بكامل إيرادات تذاكر الدخول للزوار سواء المصريين أو الأجانب، وخدمة الأتوبيسات الناقلة داخل المنطقة الأثرية، فيما يحصل المجلس على نصف صافى الأرباح من الأنشطة والخدمات المقامة بمركز الزوار الجديد والتى تكون بحد أدنى 20 مليون جنيه سنويًا فى حالة عدم تحقيق أرباح، فيما يحق له إنهاء التعاقد فى أى وقت فى حال إخلال الشركة بعملها بموجب بنود نصوص القعد.

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