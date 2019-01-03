كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 10:49 مساءً - حمدي بخيت: قطر حصلت على أدلة مقتل خاشقجي من تركيا مقابل 15 مليار دولار

معتز عوض

أكد اللواء حمدي بخيت، خبير إدارة الأزمات، إن قضية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي أثببت على تعاون وثيق بين تركيا وقطر على نشر الفوضى في المنطقة.

وأضاف بخيت، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصحفي جمال خاشقجي تم دفعه ليتحدث ضد بلده المملكة العربية السعودية، وأوحي إلى أحد الأشخاص أنها تغتاله بهذا الأسلوب من خلال اغتيال 15 شخص.

وتابع اللواء حمدي بخيت، خبير إدارة الأزمات، أن تركيا حصلت على أداء قتل جمال خاشقجي وقامت ببيعها إلى قطر وحصلت على 15 مليار دولار وهو ما يثبت تورط الدولتين من خلال أيضا شراء قطر شحنات أسلحة من تركيا وتقوم أنقرة بالتدريب على كيفية استخدام تلك الأسلحة.