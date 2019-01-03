كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 10:49 مساءً - سخرية القدر - أفضل رئيس حى بمصر اتمسك برشوة 2 مليون .. أمال أوسخ رئيس حى بيعمل ايه

رئيس حى مصر القديمة أدى فريضة الحج العام الماضي

رئيس حى مصر القديمة حصل في أحد التقييمات على أفضل رئيس حي فى مصر .

رئيس حى مصر القديمة تم القبض عليه متلبسا برشوة 2 مليون جنيه !!!1

تلك العبارات لا تتفق سويا ، سوى لرصد حال المسئولين فى مصر بوجه عام وفى الأحياء بوجه خاص .

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قيادات محافظة القاهرة في حالة ذهول مما حدث، مؤكدين أن رئيس حى مصر القديمة طوال اليومين الماضيين في اجتماعات مستمرة حتى ساعات متأخرة من الليل مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقيادات المحافظة بشأن حصر سكان 7 مناطق عشوائية تمهيدا لنقلهم إلى الأسمرات وغيرها من مشروعات الإسكان، علاوة على متابعة ملف نقل المدابغ من سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي لإخلاء المنطقة وتطويرها.

وأشار المصدر إلى أنه منذ يومين شارك رئيس حي مصر القديمة في اجتماع بمجلس الوزراء بحضور عدد من المسؤولين لمناقشة ملف العشوائيات، وأخر التطورات في هذا الملف، تمهيدا لإخلاء عدد من المناطق داخل نطاق الحي مثل أبو السعود واللاسلكي وبطن البقرة وغيرهم، لافتا إلى أنه لم يظهر أي تغير على رئيس الحى لدرجة إن قيادات المحافظة علمت بخبر القبض عليه صباح اليوم.