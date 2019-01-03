انت الان تتابع صلاح يقود هجوم ليفربول والسيتي بالقوة الضاربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتى، التي تقام بعد قليل على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث و6 نقاط عن توتنهام الوصيف، وسيكون فوز الريدز أو التعادل، ضامنا بنسبة كبيرة للفريق التتويج "البريميرليج" بالموسم الحالى بنسبة كبيرة خاصة بعد فوز الريدز بجميع مبارياته بالدورى.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، ميلنر، فينالدوم، هندرسون، فيرمينو، محمد صلاح، ماني. من جانبه أعلن الإسباني بيب جوارديولا تشكيل السيتي لمواجهة الريدز، وجاء كالتالي: إديرسون مورايش، لابورتي، جون ستونز، فينسنت كومباني، دانيلو، فيرناندينيو، ديفيد سيلفا،