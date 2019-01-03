انت الان تتابع بعد انخفاضها.. أسعار سيارات هيونداي وكيا وجيب 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حمل ثالث أيام العام الجديد، أخبارًا سارة لعدد كبير من الراغبين في شراء سيارة جديدة دون جمارك.. تنوعت التخفيضات في الأسعار حسب حجم المحرك والموديل

أعلن عدد من وكلاء السيارات عن انخفاض أسعار سياراتهم، اليوم الخميس، بعد إلغاء الجمارك عن السيارات ذات المنشأ الأوروربي لتصبح صفر جمارك على كل المحركات، بسبب اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، وتخفيض الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي لتصل إلى 90%، بسبب اتفاقية مماثلة مع تركيا. ومن أبرز السيارات التي تم الإعلان عن أسعارها الجديدة بعد التخفيض «هيونداي توسان، جيب رينيجيد، كيا سورينتو، وموديلات ألفا روميو»، ووصلت التخفيضات في الأسعار إلى 700 ألف جنيه لأحد موديلات ألفا روميو.

وأصدرت مصلحة الجمارك، الإثنين الماضي بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه بدءًا من 1 يناير ستدخل اتفاقية الشراكة الأوروبية حيز التنفيذ لتصل نسبة التخفيض فى الجمارك إلى 100%، أي إلغاء الجمارك على كل السيارات الأوروبية بالكامل، لكن هذا ليس كل شيء، فقد قررت أيضًا خفض الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي بواقع

وأصدرت مصلحة الجمارك، الإثنين الماضي بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه بدءًا من 1 يناير ستدخل اتفاقية الشراكة الأوروبية حيز التنفيذ لتصل نسبة التخفيض فى الجمارك إلى 100%، أي إلغاء الجمارك على كل السيارات الأوروبية بالكامل، لكن هذا ليس كل شيء، فقد قررت أيضًا خفض الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي بواقع 10% ليصل إجمالي الخفض 90%، نتيجة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وبموجب تلك النشرة ستنخفض أسعار 6 سيارات، بعضها غير أوروبية بنسبة طفيفة هذا العام نتيجة انخفاض جماركها. هيونداي توسان هيونداي توسان أعلن وكيل الشركة الكورية هيونداي، الأسعار الجديدة لموديل هيونداي توسان بعد قرار إلغاء الجمارك، وجاءت أسعار الطرازات الأربع الأولى المزودة بمحرك عادي سعة 1,6 لتر، كالتالي: «انخفض سعر طراز توسان GL من 478 ألف جنيه إلى 445 ألف جنيه، بقيمة انخفاض بلغت 33 ألف جنيه، وانخفض سعر توسان GLS من 503 آلاف جنيه إلى 470 ألف جنيه بنحو 33 ألف جنيه، وانخفض سعر توسان GLS Plus من 528 ألف جنيه إلى 495 ألف جنيه، بقيمة 33 ألف جنيه، وانخفض سعر توسان GLS Fully Loaded من 583 ألف جنيه إلى 555 ألف جنيه بانخفاض وصل إلى 28 ألف جنيه. كما انخفضت الطرازات ذات المحرك تربو GDI سعة 1,6 لتر، كالتالي: «انخفض سعر توسان تربو Midline من 543 ألف جنيه إلى 499 ألف جنيه بقيمة وصلت إلى 44 ألف جنيه، وانخفض سعر توسان تيربو توب لاين من 613 ألف جنيه إلى 570 ألف جنيه بقيمة بلغت 43 ألف جنيه، وطراز توسان تربو ليمتد فانخفض سعره من 663 ألف جنيه إلى 620 ألف جنيه بقيمة بلغت 43 ألف جنيه». اقرأ أيضًا منها هيونداى وتويوتا.. سيارات تنخفض أسعارها في 2019 جيب رينيجيد جيب رينيجيد أعلن وكيل الشركة الأمريكية «جيب» في مصر، طرح الشكل الجديد من السيارة الشهيرة رينيجيد موديل 2019، في النصف الثاني من الشهر الحالي، بأسعار مخفضة بدون جمارك، حيث تصنع وتستورد السيارة من إيطاليا التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي تبدأ من 444 ألف جنيه للفئة الأولى، و484 ألف جنيه للفئة الثانية، و513 ألف جنيه للفئة الثالثة، و558 ألف جنيه للفئة الرابعة، علمًا بأن أسعار موديل 2018 كانت 460.000 جنيه للفئة الأولى، و500 ألف ججنيه للفئة الثانية، و560 ألف جنيه للفئة الثالثة، و600 ألف جنيه للفئة الرابعة. وينتظر أن تصل السيارة بمحرك تربو جديد سعة 1,3 لتر بقوة 150 حصان مع ناقل أتوماتيكي من 6 سرعات ونظام دفع أمامي ومحرك بنفس السعة لكن بقوة 180 حصان مع ناقل أتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع رباعي. اقرأ أيضًا منها نيسان صني.. سيارات تنخفض أسعارها بعد الجمارك ألفا روميو.. 700 ألف جنيه انخفاض ألفا روميو.. 700 ألف جنيه انخفاض أعلن وكيل السيارة ألفا روميو في مصر الأسعار الجديدة لعدد من الطرازات الخاصة بها، وانخفضت أسعار موديلات ألفا روميو الإيطالية بنسب متفاوتة حسب سعة المحرك، وجاءت كبيرة في بعض الموديلات وصلت إلى 700 ألف جنيه، بسبب إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ. فقد انخفض سعر موديل «جوليا» بمحرك 2000 سي سي وجميع الكماليات، من 999 ألفا جنيه إلى 775 ألف جنيه، بانخفاض نحو 224 ألف جنيه، بينما انخفض سعر جوليا هاي لاين بمحرك سعة 2000 سي سي من مليون و90 ألف جنيه إلى 850 ألف جنيه، بقيمة 240 ألف جنيه، وجاء الانخفاض الأكبر فى سعر هذا الموديل لطراز كوادري فوليو بمحرك سعة 2900 سي سي، بنحو نصف مليون جنيه، حيث انخفض من 2 مليون و350 ألف جنيه، إلى مليون و850 ألف جنيه. وفيما يخص موديل «ستلفيو هاي لاين» المزود بمحرك 2000 سي سي، فانخفض سعره من مليون و390 ألف جنيه، إلى مليون و99 ألف جنيه، وكان الفارق الأكبر فى سعر موديل «ستلفيو هاي لاين» بمحرك سعة 2900 سي سي مسجلاً 700 ألف جنيه، بعد أن هبط من مليونين و800 ألف جنيه، إلى مليونين و100 ألف جنيه. فيما ظل سعر موديل «ميتو» كما هو عند 399 ألف جنيه، بينما بلغ سعر موديل جوليتا المزود بجميع الكماليات وبمحرك سعة 1400 سي سي 459 ألف جنيه، ووصل سعر موديل جولييتا هاي لاين المزود بنفس المحرك السابق 595 ألف جنيه. اقرأ أيضًا أفضل السيارات الهايبرد في 2018 بعد إلغاء الجمارك كيا سورينتو كيا سورينتو بدأت «كيا» في الترويج لسيارتها المجمعة محليا مؤخرا «سورينتو»، معلنة تخفيض أسعارها الرسمية عما تم الإعلان عنه من قبل، بقيمة وصلت إلى 20000 جنيه، وبدأت الأسعار من 749.900 جنيه للفئة «بريميوم»، و859.900 جنيه بدلا من 869.900 جنيه للفئة «لاكشيري» بتخفيض قدره 10 آلاف جنيه، و959.900 جنيه بدلا من 979,900 جنيه للفئة «اكسكلوسف» بتخفيض 20,000 جنيه. وتستخدم السيارة سورينتو نوعين من المحركات، أولهما محرك 4 أسطوانات سعة 2400 سي سي، قادر على توليد 172 حصان، وعزم 229 نيوتن.متر، بناقل حركة أتوماتيكي من 6 نسب ونظام دفع أمامي. وثانيهما محرك 6 أسطوانات سعة 3,5 لتر يولد قوة 280 حصان عند 6300 د.د وعزم 343 نيوتن. متر عند 5000 د.د مستخدما ناقل حركة أتوماتيكي من 8 نسب ونظام دفع أمامي أو دفع كلي للعجلات.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انخفاضها.. أسعار سيارات هيونداي وكيا وجيب 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.