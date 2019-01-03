كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 06:56 مساءً - ضبط عامل أمطر صاحب معرض سيراميك بوابل من الأعيرة النارية في قليوب

أمطر عامل صاحب معرض سيراميك بوابل من الأعيرة النارية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة قليوب، وتمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بلاغا بقيام "محمود م.ع."، مُقيم الخرقانية، بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة من بندقية خرطوش تجاه "محمد.س.ح." 38 سنة، مالك معرض سيراميك مُقيم بذات الناحية، وسبق اتهامه في جناية "مخدرات" أثناء تواجده بمعرضه الكائن بدائرة المركز فأرداه قتيلًا لسابقة وجود خلافات مالية بينهما، وصدور حكم لصالح المجني عليه في قضية "تبديد" بحبس المتهم المذكور ثلاث سنوات.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى جانب آخر، أكد فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام فرج.م.م، صاحب إحدى شركات السياحة - كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تسفير العمالة المصرية للعمل بإحدى الدول العربية المجاورة، من خلال تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول الأفريقية، وذلك بموجب موافقات مزورة منسوبة للجهة الحكومية المعنية، ثم إعادة تسفيرهم بطرق غير مشروعة، متخذًا من الشركة المُشار إليها مقرًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ تم استهدافه حال تواجده بمقر الشركة، وأمكن ضبطه وبحوزته (موافقة على السفر للخارج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية تحمل اسم أحد الأشخاص، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهة).

وبفحصها تبين أنها مزورة كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي في مجال تسفير العمالة المصرية للخارج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.