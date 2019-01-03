انت الان تتابع محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٠٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

يلتقى فريق مانشستر سيتى الإنجليزي مع نظيره ليفربول على ملعب الاتحاد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجيزي الممتاز (البريميرليج)، وسيتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD2، حيث يواجه الفرعون المصرى محمد صلاح تحديا جديدا في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990، وسيعزز فوز الريدز فى مباراة اليوم من حظوظه في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فى حين أن الهزيمة ستزيد من صعوبة مانشستر سيتي في الحفاظ على اللقب لللموسم الثاني على التوالي.

تشكيل ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي ومن المتوع أن يختار يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل الريدز على النحو التالى: حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون خط الهجوم: فيرمينو، محمد صلاح، ماني. وسيكون فوز