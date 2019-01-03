كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 03:35 مساءً - محافظ دمياط: هتحرك بميكروباص وهوصل لكل القرى اللي محتاجة خدمات

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنها تولى اهتمامًا كبيرًا للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمنتشرين بالقرى الأكثر افتقارا للخدمات، وتعمل بشكل فعلى منذ مجيئها لمحافظة دمياط على النهوض بتلك القرى وتوفير جميع الخدمات الأساسية للعيش بشكل آدمي، لأن افتقار الخدمات تجعل هؤلاء يعيشون بشكل غير آدمي، وخاصة بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء نهائيا على تدني الخدمات بالقرى والنهوض بها والقضاء على مقولة قرية فقيرة.

وذكر أن كثيرا ما تقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني، بتوجيه العديد من القوافل وتوزيع اللحوم والملابس والبطاطين على الكثير من تلك القرى، فمؤخرا تم توزيع 35 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وترميم عدد من المنازل بقرى المحافظة بالتعاون مع جمعيتي الأورمان ومصر الخير، موجهة جميع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات التضامن الاجتماعي بعمل حصر شامل لتلك الأسر، خلال أسبوع، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مبادرة الرئيس.

وأشارت الى أنها عادة ما تقوم بزيارات مستمرة لجميع قرى المحافظة وستقوم خلال الأيام المقبلة بالكثير من الزيارات مستقلة الميكروباص وستصل لجميع قرى المحافظة للوقوف على حقيقة احتياجات تلك القرى وبحث متطلباتها المختلفة من توفير الخدمات والنهوض بها.