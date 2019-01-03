لإطلالة جذابة وصحية إليك أفضل أنواع أحمر الشفاه بمكونات طبيعية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - - أحمر الشفاه Plushious Mineral Lipstick in Bae أحمر الشفاه ماركة Pacifica بمكونات نباتية، حيث يحتوي على زيت دوار الشمس، وزهرة العسل، وفيتامين E وهو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية، هذا بالإضافة إلى كونه خفيف الوزن بلون عنابي رقيق يظل على شفتيك لأطول فترة، وهو متوفر بسعر 9.99$، لدى target.com.

- أحمر الشفاه Optimist Semi-Matte Lipstick in Om Y أحمر شفاه ماركة W3LL PEOPLE بتركيبة نباتية تحتوي على زبدة الكوبواكاو وزيت الجوجوبا والصبار ولمسة توت العليق الحريرية، وهو متوفر بسعر 20$، لدى amazon.com.

- أحمر الشفاه Phyto-Pigment Satin Lip Cream in Blu أحمر شفاه ماركة juice beauty يحتوي على سيروم مضاد للتجاعيد يقلل من مظهر الخطوط على شفتيك ويمنحهما نعومة ويغطيهما بلون وردي ناعم، وهو متوفر بسعر 24$، لدى Bloomingdales.com.

- أحمر الشفاه Lipstick 2 in 1 Mandevilla يحمل أحمر الشفاه هذا ماركة Dr.Hauschka Skin Care بلون وردي جميل ولمعة رقيقة ومكونات نباتية، مثل بتلات الورد وزيت اللوز، وهو متوفر بسعر 25$، لدى amazon.com.

- أحمر الشفاه PureMoist Lipstick in Mary أحمر شفاه ماركة Jane Iredale بتركيبة كريمية مطفية لونها برقوقي وهو غني بمكونات طبيعية تشمل زبدة المورينجا وفيتاميني A وc وبذور القهوة وهي تحتوي على مضادات الأكسدة الواقية، وزيت الأفوكادو وبذور دوار الشمس لترطيب الشفاه، هذا بالإضافة إلى خلاصة الرمان العضوي والتوت ليمنح أحمر الشفاه لونًا ومذاقًا رائعًا، وهو متوفر بسعر 25$.

- أحمر الشفاه Forbidden Lipstick in Night Wanderer أحمر الشفاه ماركة Rituel de Fille بمكونات طبيعية ولون أرجواني داكن رائع، يحتوي على زيت الجوجوبا وزيت الخروع للترطيب.. وهو متوفر بسعر 28$.

- أحمر الشفاه Wild With Desire Lipstick in Russian أحمر الشفاه ماركة RMS Beauty خالي من البارابين والفورمالديهايد والفاثالات، ويحتوي على لون التوت الغني، وهو متوفر بسعر 28$.

- أحمر الشفاه Be Adored Your Raspberry Tinted Hydr هذا القلم ماركة Tata Harper Skincare متعدد المهام؛ فهو يترك لمسة من اللون والترطيب على شفتيك، ويمنحها مظهرًا ممتلئًا، وأهم أول ثلاثة مكونات هي زيت الزيتون وشمع العسل وزيت بذرو الشاي الأخضر، وكلها مكونات طبيعية.. وهو متوفر بسعر 32$.

- أحمر الشفاه Sheer Lipstick in Coral بأحمر الشفاه هذا ماركة Beauty Counter يمكنك إضافة لمسة من اللون والتألق لشفتيك، ويتميز باحتوائه على خلاصة الفانيليا، ولايحتوي على عطور صناعية، وهو متوفر بسعر 32$.