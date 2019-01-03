لإطلالة جذابة وصحية إليك أفضل أنواع أحمر الشفاه بمكونات طبيعية

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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - - أحمر الشفاه Plushious Mineral Lipstick in Bae
أحمر الشفاه ماركة Pacifica بمكونات نباتية، حيث يحتوي على زيت دوار الشمس، وزهرة العسل، وفيتامين E وهو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية، هذا بالإضافة إلى كونه خفيف الوزن بلون عنابي رقيق يظل على شفتيك لأطول فترة، وهو متوفر بسعر 9.99$، لدى target.com.
- أحمر الشفاه Optimist Semi-Matte Lipstick in Om Y
أحمر شفاه ماركة W3LL PEOPLE بتركيبة نباتية تحتوي على زبدة الكوبواكاو وزيت الجوجوبا والصبار ولمسة توت العليق الحريرية، وهو متوفر بسعر 20$، لدى amazon.com.
- أحمر الشفاه Phyto-Pigment Satin Lip Cream in Blu
أحمر شفاه ماركة juice beauty يحتوي على سيروم مضاد للتجاعيد يقلل من مظهر الخطوط على شفتيك ويمنحهما نعومة ويغطيهما بلون وردي ناعم، وهو متوفر بسعر 24$، لدى Bloomingdales.com.
- أحمر الشفاه Lipstick 2 in 1 Mandevilla
يحمل أحمر الشفاه هذا ماركة Dr.Hauschka Skin Care بلون وردي جميل ولمعة رقيقة ومكونات نباتية، مثل بتلات الورد وزيت اللوز، وهو متوفر بسعر 25$، لدى amazon.com.
- أحمر الشفاه PureMoist Lipstick in Mary
أحمر شفاه ماركة Jane Iredale بتركيبة كريمية مطفية لونها برقوقي وهو غني بمكونات طبيعية تشمل زبدة المورينجا وفيتاميني A وc وبذور القهوة وهي تحتوي على مضادات الأكسدة الواقية، وزيت الأفوكادو وبذور دوار الشمس لترطيب الشفاه، هذا بالإضافة إلى خلاصة الرمان العضوي والتوت ليمنح أحمر الشفاه لونًا ومذاقًا رائعًا، وهو متوفر بسعر 25$.
- أحمر الشفاه Forbidden Lipstick in Night Wanderer
أحمر الشفاه ماركة Rituel de Fille بمكونات طبيعية ولون أرجواني داكن رائع، يحتوي على زيت الجوجوبا وزيت الخروع للترطيب.. وهو متوفر بسعر 28$.
- أحمر الشفاه Wild With Desire Lipstick in Russian
أحمر الشفاه ماركة RMS Beauty خالي من البارابين والفورمالديهايد والفاثالات، ويحتوي على لون التوت الغني، وهو متوفر بسعر 28$.
- أحمر الشفاه Be Adored Your Raspberry Tinted Hydr
هذا القلم ماركة Tata Harper Skincare متعدد المهام؛ فهو يترك لمسة من اللون والترطيب على شفتيك، ويمنحها مظهرًا ممتلئًا، وأهم أول ثلاثة مكونات هي زيت الزيتون وشمع العسل وزيت بذرو الشاي الأخضر، وكلها مكونات طبيعية.. وهو متوفر بسعر 32$.
- أحمر الشفاه Sheer Lipstick in Coral
بأحمر الشفاه هذا ماركة Beauty Counter يمكنك إضافة لمسة من اللون والتألق لشفتيك، ويتميز باحتوائه على خلاصة الفانيليا، ولايحتوي على عطور صناعية، وهو متوفر بسعر 32$.
- أحمر الشفاه Color Block High Impact Lipstick Fla
أحمر شفاه ماركة ILIA بتركيبة عالية الصبغة مثالية لمن تعشق الأحمر الناطق، هذا بجانب احتوائه على زيت الخروع العضوي ليمد شفتيك بترطيب فائق، وهو متوفر بسعر 58$.
إذا كنت تقلقين على صحة بشرتك وفي نفس الوقت ترغبين في التمتع بإطلالة جذابة، يمكنك استخدام مستحضرات التجميل الخالية من المكونات الكيميائية الضارة، وإليك هنا مجموعة مميزة من أحمر الشفاه المصنوع من مكونات طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر لإطلالة جذابة وصحية إليك أفضل أنواع أحمر الشفاه بمكونات طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.