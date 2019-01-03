كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 12:54 مساءً - موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر سيتي

تُقام مساء اليوم، الخميس، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي مانشستر سيتيوليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة ستكون في ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

تُقام تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلق "رؤوف خليف".

وضع الفريقان في الدوري الإنجليزي:

يحتل ليفربول صدارة جدول البريميرليج بـ54 نقطة، في حين يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان ديك، لوفرين، أرنولد، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كومباني، ووكر، لابورت، دانيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، دافيد سيلفا، فرناندينيو.

خط الهجوم: ستيرلينج، خيسوس، ساني.