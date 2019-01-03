كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 11:11 صباحاً - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ليفربول ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ينتظر عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي في كل مكان في أرجاء المعمورة وبالأخص محبي النجم المصري محمد صلاح انطلاق المباراة المرتقبة اليوم التي تجمع بين نادي مانشستر سيتي صاحب الملعب أمام ضيفه نادي ليفربول في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون للدوري الإنجليزي.

ويخوض السيتي هذه المباراة في محاولة من الفريق لوقف الانتصارات المتتالية لنادي ليفربول بالدوري وإلحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم، كما يحاول نادي مانشستر أيضاً تقليل فارق النقاط بين الفريقين والعودة للمنافسة مرة أخري، ويدخل نادي مانشستر سيتي هذه المباراة وهو يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

في الناحية الأخرى يحاول ليفربول تاكيد أنه النادي الأفضل بالدوري الإنجليزي والمحافظة على سجل الفريق خالي من الهزائم وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه وأداء مباراة قوية تليق بمتصدر الدوري حتى الآن، كما يلعب نادي ليفربول على نقطة أنه الأفضل في كل لقاءات الفريقين، ويدخل نادي ليفربول هذه المباراة وهو يتصدر جدول الدوري برصيد 54 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

وفي حالة تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيوسع ليفربول الفارق إلى تسع نقاط أمام توتنهام وعشر نقاط أمام سيتي، وهو ما سيخفف الضغوط عليه بشكل كبير في بقية مشواره بالموسم.

ويخوض ليفربول، الذي لم يتلق أي هزيمة في الموسم الحالي للدوري، مباراة اليوم بعد تسعة انتصارات متتالية كما يتمتع بالثقة إثر تفوقه على سيتي في فارق الأهداف خلال المراحل العشرين الأولى. ويتطلع ليفربول إلى مواصلة المشوار، حتى اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

في المقابل أكد برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي على أنه سيكون من الصعب على فريقه تشديد الخناق على ليفربول إذا لم يخرج منتصرا من مواجهتهما اليوم، وقال: «نعلم أن الضغط أكبر علينا لأننا إذا لم نفز فإنه سيكون من الصعب اللحاق بهم، يتعين الفوز بكل مباراة من أجل اللحاق بهم وتضييق الفارق وهو ما سنحاول القيام به في المباراة المقبلة. نعلم أننا نتأخر بسبع نقاط عن ليفربول وإذا فزنا سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط. الأمر يختلف بين سبع وأربع نقاط. سنحاول الضغط عليهم».

وقال الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي إن فريقه يجب أن يحتفظ بالثقة في أسلوب لعبه لتخطي سلسلة النتائج المتواضعة التي جعلته في المركز الثالث.