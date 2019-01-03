كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 11:11 صباحاً - للمرة الثانية - تامر أمين عايز يودى شيرين عبد الوهاب فى داهية بتهمة الإساءة لمصر

طالب الإعلامي تامر أمين نقابة المهن الموسيقية، باتخاذ قرار صارم مع المطربة شيرين عبد الوهاب، لسخريتها من الدولة المصرية خلال إحياء حفلها ليلة رأس السنة بأحد فنادق القاهرة.

ودعا خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية للتصدى للمهاترات التي ترددها شيرين عبد الوهاب من وقت لآخر.

وقال: إن المطربة شيرين أثناء إحياء حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق سخرت من الدولة المصرية بقولها: «أنا خسارة في مصر»، بعد تقديم إحدى أغنياتها وتصفيق الجمهور لها.

وتابع: «أثناء حفلة شيرين، تعرضت إحدى الترابيزات للكسر، فعلقت شيرين: عادى يا جماعة «ده طبيعي أنه يحصل في مصر»، موجها حديثه لشيرين، قائلا: «مش هنسمح ليكي بتوجيه الإهانة للدولة المصرية تحت أي بند».

وأكد أن المطرب التونسي صابر الرباعي، وجه التحية للجمهور والدولة المصرية قائلا: مصر أم الدنيا، وكانت نقطة انطلاق شهرتي، ولذلك أوجه التحية للجمهور المصري.

يذكر أن النجمان صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب شاركا في إحياء سهرة غنائية ضخمة تحت عنوان "حفل النيل" داخل أحد فنادق القاهرة.