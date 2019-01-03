"نورين" تنجح في خلع "أيمن": اتجوز عليا عشان مش حافظة الفاتحة

قضت محكمة الأسرة بأسيوط بالخلع لصالح "نورين. ب" 25 عاما من زوجها "أيمن. س" 30 عاما محاسب، في الدعوى التي حملت رقم 1245/2017 تطالب بالخلع من زوجها الذي تزوج عليها سيدة أخرى بعد عام واحد من زواجهما بحجج غير منطقية حسبما جاء بالدعوى، وذلك بعد عدة جلسات بمكتب تسوية المنازعات.

وبدأت القصة بوقوع "أيمن" في غرام "نورين" التي تعتنق الديانة المسيحية، فكان الأمر صعب علي الطرفين، خاصة أن "نورين" كانت تعيش مع والدتها بمفردها دون أشقاء، وبعد مرور أكثر من عامين على قصة الحب والتي كان لابد من تتويجها بالزواج، رضخت "نورين" لطلب الحبيب بإشهار إسلامها حتى يكون زواجهما مكتمل.

وبالفعل أشهرت "نورين" إسلامها وبدأ التجهيز لعش الزوجية واتمام الزفاف، واستمر الزواج لمدة ٨ أشهر بدون أي نزاعات أو مشاحنات، وارتدت الزوجة الحجاب والتزمت دينيا بالعقيدة الإسلامية، وبعد فترة بدأت تلاحظ تغير في سلوك زوجها وتقلبات مزاجية واضحة وغيابه عن المنزل لفترات طويلة، وأدى ذلك إلى نشوب العديد من المشاجرات بينهما اتهمها خلالها بعدم صدق نيتها في دخول الإسلام وأنها لم تعتنق الإسلام عن اقتناع بل اعتنقته للزواج منه فقط.

ارتدت الزوجة "النقاب" لتثبت لزوجها أنها على اقتناع تام بدخولها الإسلام، ولتتخطى المشاكل ويعيشان بحياة هادئة إلا أن الأمر لم يحدث وفوجئي بصدمة كبرى عندما علمت أن زوجها متزوج من أخرى.

توجهت عقب ذلك "نورين" لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع، وبعد عدة جلسات بمكتب تسوية المنازعات قضت المحكمة بالخلع من زوحها.

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