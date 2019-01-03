انت الان تتابع السيتي Vs ليفربول.. ماذا ينتظرك من مباريات الخميس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
يشهد اليوم الخميس العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، والبداية ستكون بمباراة في كأس مصر بين بتروجت وإنبي الساعة الرابعة مساء، في أولى مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، ويلعب المصري مع الجونة الساعة السابعة مساء في الدوري المصري، ويعود ريال مدريد للدوري الإسباني بمواجهة فياريال الساعة العاشرة والنصف مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17، وأخيرا، ستكون قمة اليوم بين مانشستر سيتي وليفربول الساعة العاشرة مساء في الدوري الإنجليزي.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصري: المصري البورسعيدي × الجونة - في تمام الساعة السابعة مساءً - على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بصوت المعلق حاتم بطيشة. - كأس مصر: بتروجت × إنبي - في تمام الساعة الرابعة عصرًا - على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بصوت
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- الدوري المصري:المصري البورسعيدي × الجونة - في تمام الساعة السابعة مساءً - على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بصوت المعلق حاتم بطيشة. - كأس مصر:بتروجت × إنبي - في تمام الساعة الرابعة عصرًا - على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بصوت المعلق مؤمن حسن.
- الدوري الإنجليزي الممتاز:مانشستر سيتي × ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً - على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق رؤوف خليف.- الدوري الإسباني (الليجا):فياريال × ريال مدريد - في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً - على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق يوسف سيف.
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