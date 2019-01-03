انت الان تتابع إصابة شخص في انهيار جزء من عقار غرب الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ ص

انهيار جزئي لعقار - أرشيفية

شهدت منطقة غيط العنب، التابعة لحي غرب الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، انهيارًا جزئيًا لعقار قديم، مما أدى إلى إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، بشأن إصابة شخص إثر انهيار جزء من عقار قديم بدائرة القسم. وانتقل اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إلى موقع العقار، برفقة مشرف المتابعة الميدانية، ومفتشي الإدارة، ومهندس العقارات الآيله للسقوط بالحي،

وتبين من المعاينة سقوط سقف العقار رقم 11 بشارع الأنهار في منطقة غيط العنب، وأن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة طابق علوى، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابه مواطن يدعى محمد على مختار، وتم نقله إلى المستشفى الأميرى الجامعي لتلقى العلاج اللازم. تحرر عن ذلك المحضر رقم 16 لسنة 2019، إدارى قسم شرطة كرموز،