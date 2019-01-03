كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 03:52 صباحاً - الانتهاء من تشريح جثة الطفلة «شهد» والأهالي يشيعون اليوم جثمانها بالمطرية

انتهى الطب الشرعي بمستشفى المنصورة العام الجديد الدولى سابقا من فحص جثة الطفلة شهد فؤاد، 12 سنة، والتي عثر عليها أسفل سلم مجاور لمنزل أسرتها بشارع محمد كريم بأرض الشوادر بالعقبيين.

وتم نقل الجثة داخل سيارة الإسعاف بصحبة عدد من أهالي المطرية لتشيع جثمانها من مسجد الزغبى بمدينة المطرية.

يشار أن مصدرا أمنيا بمديرية أمن الدقهلية كشف عن أن المعاينة الأولية للطفلة عقب العثور عليها كشفت عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية وبالفحص والتحري تبين أن الطفلة تمارس أعمال التسول على المقاهى وفى الشوارع ومن المنازل وأنها لأسرة فقيرة منعتها أكثر من مرة مزاولة التسول.

بدأت الواقعة بعثور أهالي مدينة المطرية في محافظة الدقهلية، على جثة طفلة بعد تغيبها 4 أيام في الشارع بجوار محل إقامتها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية العميد سامح أبو سديرة يفيد بالعثور على جثة طفلة متغيبة منذ 4 أيام أسفل سلم بشارع بجوار محل إقامتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عمرو سليمان رئيس مباحث مركز شرطة المطرية ومعاونية لمكان العثور على الجثة وتبين أنها للطفلة، شهد فؤاد السيد أحمد محمد شمعه، 12 سنة، متغيبة منذ أربعة أيام وتم العثور على جثتها صباح أمس تحت سلم أحد المنازل الكائنة بنفس الشارع التي تسكن به الفتاة.

وتم فرض كردون أمني على الجثة لحين نقلها لمستشفى المطرية لتوقيع الطب الشرعي الكشف عليها لبيان سبب الوفاة، وانتشر رجال المباحث بالمنطقة للبحث والتحرى وكشف غموض وملابسات اختفاء الطفلة 4 أيام والعثور عليها جثتها بنفس شارع محل إقامتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة النيابة التحقيقات وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.