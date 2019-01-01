كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 1 يناير 2019 08:07 مساءً - بالصور.. فرش مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة استعدادا للافتتاح

مسجد الفتاح العليم

أيام قليلة وتعلن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من أعمال التشطيبات بالكامل وافتتاح المسجد، أظهرت مجموعة من الصور لمسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي التقطت من داخل المسجد لتظهر جمال تصميم وتنفيذ مسجد الفتاح العليم.

ومن المقرر أن يكون مسجد الفتاح العليم هو المسجد الرسمي للدولة الذي تقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، المسؤولة عن تنفيذ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المسجد بالكامل خلال أيام.

وأضاف صلاح، ، أن المسجد يقع على الطريق الدائري الأوسط الجديد، ويتكون من دور أرضي، يضم صحن المسجد بمساحة 6325 مترًا، موضحًا أن للمسجد 5 مداخل رئيسية، منها 2 للسيدات و3 للرجال.

وأوضح صلاح أنه مع أول أيام الشهر المقبل سيكون المسجد جاهزًا بشكل كامل، مؤكدًا: "مسجد الفتاح العليم من أكبر المساجد في الشرق الأوسط".

وقال المهندس هاني ماهر، مدير المشروع، إنه جرى الاعتماد في تصميم المسجد على الطابع الفاطمي، لافتًا إلى أن القبة الرئيسية للمسجد يصل ارتفاعها لـ45 مترًا وقطرها 33 مترًا، وتعد من أكبر القباب في مصر.

وأضاف ماهر، أن مساحة المسجد تسع لـ6500 مصلٍ و1200 سيدة، كما أن الساحة التي أمام المسجد تستوعب 7 آلاف مصلٍ، موضحًا أن بدروم المسجد يستوعب أكثر من 1500 مصلٍ، ليصل استيعاب المسجد بالكامل إلى 17 ألف مصلٍ. وأعلن مدير مشروع مسجد العاصمة الإدارية، الانتهاء من صحن المسجد، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية بقبة المسجد الداخلية، لافتًا إلى أنه تم استخدام 70 ألف متر مكعب من الخرسانة في تنفيذ المسجد، وما يقرب من 15 ألف متر رخام.

