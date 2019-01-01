انت الان تتابع لقطات حفلات رأس السنة.. بدلة فيفي عبده ودموع فؤاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهدت حفلات رأس السنة، التى أحياها عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي، لقطات كثيرة أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل، منها القميص الذي ظهر به الفنان عمرو دياب

شهدت احتفالات ليلة رأس السنة، زحاما في جدول الحفلات، حيث حرص عدد من النجوم على الاحتفال مع الجمهور فى مصر، بينما فضل آخرون الوجود خارج حدود البلاد فى لندن والسعودية والإمارات وغيرها، وبالطبع رفعت تلك الحفلات شعار كامل العدد، ومرت في ظل أجواء من البهجة والفرحة، لكنها لم تخل أيضًا من اللقطات، بعضها كان طريفًا، وأخرى كانت مؤثرة، وقد كانت مسار حديث الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ومنها دموع محمد فؤاد، بعد حفله أمس.

جنات أحيت الفنانة جنات حفلا فى قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عدد من نجوم المجتمع والمشاهير، وقدمت الكثير من أغانيها الرومانسية، ومنها «بحبك» «حب جامد»، «حبيبي على نياته»، حيث تفاعل الجمهور معها، وقد حرصت على التقاط صور «سيلفي» مع عدد كبير من الحضور. وقد

جنات أحيت الفنانة جنات حفلا فى قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عدد من نجوم المجتمع والمشاهير، وقدمت الكثير من أغانيها الرومانسية، ومنها «بحبك» «حب جامد»، «حبيبي على نياته»، حيث تفاعل الجمهور معها، وقد حرصت على التقاط صور «سيلفي» مع عدد كبير من الحضور. وقد ظهرت علامات الحمل واضحة على جنات، وهو ما علق عليه جمهورها عبر صفحات السوشيال ميديا، موجهين لها التهاني.. وكانت النجمة المغربية قد تزوجت منذ عدة أشهر من المحامي محمد عثمان نعمان. محمد فؤاد محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد دخل في نوبة بكاء عقب نزوله من مسرح فندق كونراد الذي أحيا فيه حفل رأس السنة، حزنًا على وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض، حيث كان يعالج خلال الفترة الأخيرة بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به، وأقيم العزاء بعد صلاة المغرب يوم الأحد الماضي في مسجد القوات المسلحة، وتغيب عدد كبير من نجوم الفن عن الحضور. واضطر فؤاد إلى أن يقيم الحفلات رغم أحزانه حتى لا يكلف المنتجين خسائر فادحة، وأحيا «فؤش» 3 حفلات غنائية في فندق إنتركونتيننتال، والثاني في فندق «النيل ريتز كارلتون»، أما الحفل الأخير فكان في فندق كونراد. ميريام فارس ميريام فارس أيضا النجمة اللبنانية ميريام فارس انهارت على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في أبوظبي؛ حيث يعد أول حفل تحييه بعد تعافيها من مرض نادر، تسبب في غيابها لفترة طويلة، حيث ظلت تخضع لعلاج مكثف. عمرو دياب عمرو دياب وفى أبوظبي، أثار الفنان عمرو دياب الجدل بسبب قميصه الذي ارتداه في الحفل الذي أحياه هناك، حيث ارتدى قميصا مزينا بورود حمراء كبيرة، كما ظهرت معه الفنانة دينا الشربيني، والتي كانت قد اختفت طوال الفترة الماضية عن حفلاته، وقد حرص عمرو على غناء مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة خلال الحفل الذي استمتع به الجمهور، وقدم عددا من أغانى ألبومه الجديد «كل حياتي». فيفي عبده فيفي عبده أما الفنانة فيفي عبده التى أحيت حفلتين فى ليلة رأس السنة، بعد قرار عودتها للرقص، فقد لفتت نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ببدلة رقصها الحشمة التي ارتدتها، واستمرت في الرقص على مدار ساعتين وسط حضور جماهيري كبير، وغنت أغنية «ياللي على الترعة حود على المالح»، ومن المقرر أن تحيي «فيفي» حفلا آخر يوم 3 من شهر يناير الجاري. نيكول سابا نيكول سابا بينما قررت المطربة نيكول سابا، أن تبدأ حفلتها فى أحد المولات التجارية في القاهرة الجديدة، بأغنية «يا واد يا تقيل» للفنانة سعاد حسني، وسط حضور أكثر من 30 ألف شاب من الجنسين، وغنت أيضا عددًا من الأغاني خلال الحفل، منها «براحتي»، «التوتو ني»، و«قررت». شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب ولفت نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللوك الجديد الذي ظهرت به الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلا مع صابر الرباعي بأحد الفنادق على نيل القاهرة، وحضر الحفل عدد من المشاهير منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة رجاء الجداوي والمخرجة إيناس الدغيدي والموسيقار حلمي بكر والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

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