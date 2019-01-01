بالصور| المتهم بذبح زوجته وأبنائه بكفر الشيخ: "خفت على عيالي بعد ما اتحبس.. فدبحتهم"

اقتادت صباح اليوم، أجهزة الأمن بكفر الشيخ، بصحبة فريق من النيابة العامة، الطبيب المشتبه فيه بذبح زوجته وأبنائه الثلاثة في حي سخا بمدينة كفر الشيخ، أمس، إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته.

وبهدوء تام، اعترف الطبيب ويدعى أحمد عبدالله، 41 سنة، بذبح كل من زوجته منى فتحي، 30 سنة، وأبنائهما الثلاثة "ليلي" 5 سنوات، و"عبدالله" 8 سنوات، و"عمر" 6 سنوات، بدم بارد، وقال أثناء تمثيل الجريمة، إنه قتل زوجته بسبب خلافات بينهما منذ 6 أشهر.

وتابع قائلا: "أنا أمبارح الصبح، قلت خلاص هدبحها، مسكت السكين وهما نايمين كانت مراتي نايمة برا في صالة الشقة، دبحتها ما أخدتش دقيقة وكانت خلصت، وبعدين فكرت قلت أنا دلوقتي هدخل السجن، العيال هيتربوا إزاي، خفت على مستقبلهم، روحت دابح الأولى ليلي علشان كانت نايمة جنب أمها، وبعدين دخلت على عبدالله وعمر دبحت عبدالله الأول وخلصت على عمر".

وتابع: "وبعدين فكرت أعمل أية، خرجت برا الشقة شوية ورجعت فتحت الباب وصرخت، علشان أقول أن في حد دخل قتل مراتي وعيالي وسرق الدهب بتاعها، ولما لقيت الدنيا اتقلبت عليا، ولقيت ضباط المباحث كانت بتقولي أن مفيش حد دخل ولا خرج من العمارة غيرك، قلت خلاص كده كده الموضوع هيتعرف، واعترفت بتفاصيل الواقعة بالكامل".

وعقب تسجيل النيابة العامة اعترافات المتهم، أصدرت قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن المعاينة أظهرت أن الضحايا أصيبوا بجرح ذبحي في الرقبة، وتبين أنهم منى فتحي السجيني، أخصائية تحاليل، 30 عاما، وبجوارها جثة ابنتها "ليلى"، 5 أعوام، وفي غرفة النوم جثة الطفلين "عبدالله" 8 أعوام، و"عمر" 6 أعوام.

وسجلت القوات اعترافات الأب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وجاء محضر الشرطة أنه عقب ارتكابه الواقعة استولى على كمية من المشغولات الذهبية، لكي يبعد الشك عنه ويؤكد أن الجريمة بدافع السرقة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات التي أكدت سلامة منافذ الشقة، وأن الكاميرات لم تسجل دخول أو خروج شخص غريب إلى العقار في وقت معاصر الجريمة، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بارتكاب جريمة القتل لزوجته وأبنائه الثلاثة.

وجرى التحفظ على المتهم، وإحالته للنيابة العامة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد بعدما سجلت اعترافاته أثناء تمثيل الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا اتزال التحقيقات مستمرة.

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