انت الان تتابع خريطة مسلسلات 2019.. نجوم الدراما يغيبون عن رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - هناك نحو 20 مسلسلا من المقرر عرضها فى عام 2019 ما بين الأعمال الكوميدية والرومانسية والاجتماعية والأكشن سيعرضون خارج وداخل موسم رمضان.. تعرف عليها.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فى بداية عام 2019 أصبحت أغلب الأعمال الدرامية التي تُحضر للموسم الرمضاني واضحة بشكل كبير، بعد إعلان المنتجين تعاقداتهم بشكل رسمي، ومع كشف مخرجي تلك الأعمال عن موعد إنطلاق التصوير، يشهد العام الجديد إصرار صناع الدراما على ضرورة استمرار الإنتاج على مدار العام، والاتجاه إلى إنهاء أسطورة العرض الرمضاني، وإنتاج أعمال درامية على مدار العام، بعد نجاح التجربة على مدار العامين الماضيين والنجاح غير متوقع للكثير من الأعمال على رأسها «الطوفان» و«سابع جار»، وهناك مسلسلات انطلق عرضها مع بداية العام، وأعمال أخرى ستلحق بالعرض قريبًا.

*انخفاض عدد مسلسلات رمضان 2019 إلى النصف تقريبًا.. وغياب أبرز النجوم عن الموسم خارج موسم رمضان «أبو العروسة» الموسم الثاني أولى الأعمال التي انطلق عرضها مع بداية العام الجديد هو الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة» بطولة الفنان سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت

خارج موسم رمضان



*انخفاض عدد مسلسلات رمضان 2019 إلى النصف تقريبًا.. وغياب أبرز النجوم عن الموسم«أبو العروسة» الموسم الثاني

أولى الأعمال التي انطلق عرضها مع بداية العام الجديد هو الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة» بطولة الفنان سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح، والذي عرضت أولى حلقاته يوم الأحد الماضى على قناة dmc، ويستمر خلال 2019 على مدار شهرين ونصف تقريبًا، كونه مسلسلا طويلا تقع أحداثه فى (60 حلقة) ويجري حاليا استكمال تصوير المشاهد المتبقية له من أجل تسليمها للقناة العرضة.

ويرصد المسلسل التغيرات التي حدثت للطبقة المتوسطة وشكل البيوت المصرية ويعالج مشكلات الأسر وعلاقتهم بأبنائهم، ويشهد الجزء الأخير تطورا كبيرا بالأحداث خاصة مع ظهور شخصيات جديد انضمت إلى أسرة المسلسل.

«البيت الكبير» الموسم الثاني

كما يعرض أيضًا خلال عام 2019، الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير» بطولة لوسي وسوسن بدر، حيث يقوم حاليا المخرج محمد النقلي بتصوير المشاهد المتبقية من أجل دخول المسلسل ضمن خريطة العرض بقناة «النهار» التى سبق وعرضت الجزء الأول بتعاون مع قناة «القاهرة والناس»، يناقش المسلسل قضايا المرأة في الصعيد، بينما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي، وتشهد أحداث الجزء الجديد تطورات كثيرة فى الأحداث، بالإضافة إلى غياب الكثير من النجوم على رأسهم منذر رياحنة وأحمد بدير، وانضام نجوم جدد الفنانة داليا مصطفى والفنان مجدي كامل.

«قيد عائلي» ملحمة درامية

نجح العرض الدراما خارج رمضان جذب ايضًا مجموعة فنون مصر، لتقديم مسلسل «قيد عائلي» والذي يجرى تصوير حاليًا من أجل عرضه قبل الماراثون الرمضاني، والمسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة والتي تزيد عدد حلقاته على 30 لتصل إلى 45، ويشارك فى بطولة أكثر من 25 نجمًا أبرزهم: ميرفت أمين، عزت العلايلى، بوسى، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، منة فضالي وأميرة هانى، ومن تأليف محمد رجائي وإخراج تامر حمزة، المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية وكان يحمل في البداية اسم «البيت الأبيض» وتم تغييره إلى «قيد عائلي».

«كارمن» أولى بطولات ريهام حجاج

ينضم إلى قائمة الأعمال التي ستعرض خارج الماراثون الرمضاني، مسلسل «كارمن» هو أولى بطولات ريهام حجاج المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويتناول المسلسل الكثير من القضايا الاجتماعية، وتقدم «حجاج» دور فتاة تنتمى إلى عائلة كبيرة وتعمل مذيعة في الراديو وبرنامج يناقش المشكلات العاطفية، وخلال الأحداث تقع في ورطة وتحاول الخروج منها، ويجرى حاليا تصوير المشاهد المتبقة من أجل تحديد موعد عرضه.

وينتمي المسلسل أيضًا إلى فئة الأعمال الطويلة؛ إذ تقع أحداثه فى 60 حلقة، ويشارك فى البطولة كاتيا محمود، عبد الفتاح فرج الله، ليلى عز العرب، محمد الكيلاني وشيرين.

«بحر» وعودة ماجد المصري

وأيضًا تواصل أسرة مسلسل «بحر» تصوير باقي المشاهد المتبقية من أجل الانضمام إلى خريطة العرض خلال العام الجديد، المسلسل يتناول القضايا الصعيدية، يشارك في بطولته ماجد المصري، أشرف زكي ودياب، هو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

موسم مسلسلات رمضان

وكان الموسم الرمضاني الماضي قد وصل عدد المسلسلات المشاركة فيه إلى نحو 30 عملًا، وهذا الرقم الذى أصبح من المحال أن تراه خلال موسم رمضان 2019 بعد عاصفة تخفيض الميزانيات الموجهة للأعمال الرمضانية، حيث خرج كبار الموسم الرمضاني من المنافسة فى مقدمتهم يسرا، يحيى الفخراني، نيللي كريم، غادة عبد الرازق، هند صبري وظافر العابدين.

إليكم قائمة الأعمال المشاركة فى رمضان 2019:

1- «ولد الغلابة»

هو من بطولة أحمد السقا، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتناول العمل قضية الثأر فى الصعيد، وهذا المشروع كان مؤجلا من العام الماضي بسبب انشغال (السقا) بتصوير فيلم «سري للغاية».

2- «فالنتينو»

بطولة الفنان عادل إمام تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول نور عبد المجيد فالنتينو، صاحب مجموعة مدارس انترناشيونال.

3- «فكرة بمليون جنيه»

هو اسم المسلسل الذي يخوض بطولته نجم مسرح مصر، على ربيع، يتولى إخراجُه وائل إحسان، ويتناول المسلسل الجديد عالم الآثار، ويعد هذا هو البطولة الثالثة لـ«علي» فى الدراما التليفزيونية.

4- «البرنسيسة بيسة»

تخوض الفنانة مى عز الدين، سباق رمضان بهذا المسلسل بتوقع شركة «سينرجي» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.

5-«بيت راضي»

هو اسم المسلسل الذى يقدمه الفنان مصطفى شعبان خلال الموسم ذاته، مع السيناريست محمد السيد بشير بعد التعاون المثمر فى «أيوب» والمخرج أحمد صالح.

6- «كلبش 3»

للموسم الثالث على التوالي يخوض الفنان أمير كرارة، سباق رمضان بمسلسله الأنجح «كلبش» مع السيناريست باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي.

7- «الملكة»

هو اسم المسلسل الذي تعود به الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى الموسم الرمضاني بعد غيابها العام الماضي، مع المنتج تامر مرسي والمخرج حسام على.

8- «لمس أكتاف»

يسجل هذا المسلسل التعاون الأول بين الفنان ياسر جلال والمنتج تامر مرسي، هو من إخراج حسين المنياوي.

9- «هوجان»

تعاقدت شركة «سينرجي» على بطولة هذا المسلسل مع كل من كريم محمود عبدالعزيز ومحمد إمام، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

10-«زالزال»

هو اسم المسلسل الذى ينافس به الفنان محمد رمضان، خلال الموسم الرمضاني مع المنتج تامر مرسي والمخرج إبراهيم فخر.

11- «علامة استفهام»

ينافس به الفنان محمد رجب خلال الموسم الرمضاني الذي يعود إليه بعد غياب 10 سنوات منذ مسلسل «أدهم الشرقاوي».

12- «زيزو ولا عبدالعزيز»

هو مسلسل كوميدي من بطولة بيومي فؤاد وفتحي عبد الوهاب وصابرين، وإخراج عادل أديب وإنتاج لؤى عبدالله، صاحب شركة «أوسكار».

13- «حكايتي»

تخوض من خلاله الفنانة ياسمين صبري، أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما مع شركة «سينرجي» هو من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبدالمعطي.

14- «طلقة حظ»

بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر بمشاركة محمد أنور، تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج سينرجي.

15- «اسمه ايه»

هو من بطولة أكرم حسني بتعاون مع المؤلف أيمن وتار والمخرج خالد الحلفاوي.

16- ؟؟

ولم تستقر الفنانة دنيا سمير غانم على اسم مسلسلها الجديد الذي تخوض به سباق رمضان، والذى تتعاون فيه مع المنتج هشام جمال والسيناريست أيمن وتار.

من الممكن أن تنضم أعمال أخرى إلى هذه القائمة خلال الفترة المقبلة خاصة وأننا مازلنا فى بداية العام.