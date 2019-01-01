بالفيديو| شيرين: "تسريحة شعري بتكلفني 61 ألف جنيه.. وحسام بيروح معايا لنفس الحلاق"

أطلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على جمهورها بقصة شعر جديدة، خلال إحيائها حفلها الغنائي، بمناسبة رأس السنة الميلادية، بأحد فنادق وسط القاهرة.

وظهرت "شيرين" بقصة شعر "آلا جرسون"، تشبه إطلالتها في بداية مشوارها الفني منذ ما يزيد على 10 سنوات، موضحة أنها لجأت لتقصير شعرها، لأن مصفف الشعر طلب منها 3 آلاف يورو لتسريحه، ما يعادل 61 ألف جنية مصري.

وتابعت ممازحة جمهورها خلال الحفل: "أنا وحسام بنروح عند نفس الحلاق، ونحط جيل وننزل نغني، الدنيا سهلة بالشكل ده".

وتفاعل الحضور مع حديث الفنانة الشابة، بالضحك والتصفيق، لتستأنف بعدها الحفل بالغناء.

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