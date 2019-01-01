انت الان تتابع منها هيونداى وتويوتا.. سيارات تنخفض أسعارها في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حمل اليوم الأول من العام الجديد 2019، أخبارًا سارة لعدد كبير من الراغبين في شراء سيارة جديدة دون جمارك.. وظهرت سيارات جديدة غير أوروبية سيتم تخفيض جماركها بنسبة 90%

أصدرت مصلحة الجمارك، أمس الإثنين، بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه بدءاً من اليوم -1 يناير-، ستدخل اتفاقية الشراكة الأوروبية حيز التنفيذ لتصل نسبة التخفيض فى الجمارك إلى 100%، أي إلغاء الجمارك على كل السيارات الأوروبية بالكامل، ولكن هذا ليس كل شيء فقد قررت أيضًا خفض الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي بواقع 10% ليصل إجمالي الخفض 90%، نتيجة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وبموجب تلك النشرة ستنخفض أسعار 6 سيارات بعضها غير أوروبية بنسبة طفيفة هذا العام نتيجة انخفاض جماركها.

ومن السيارات التي تنخفض الجمارك عنها سيارة من إنتاج هيونداي وهي هيونداى i10 علاوة على موديل لرينو وهو النسخة السيدان من ميجان وموديل واحد لتويوتا وهو موديل كورولا سيدان. كما ستنخفض القيمة الجمركية لثلاثة موديلات لشركة فيات، وهي موديلات فيات تيبو ودوبلو وستيشن واجن. هيونداى جراند I10 2019 طرحة الشركة

ومن السيارات التي تنخفض الجمارك عنها سيارة من إنتاج هيونداي وهي هيونداى i10 علاوة على موديل لرينو وهو النسخة السيدان من ميجان وموديل واحد لتويوتا وهو موديل كورولا سيدان. كما ستنخفض القيمة الجمركية لثلاثة موديلات لشركة فيات، وهي موديلات فيات تيبو ودوبلو وستيشن واجن.

هيونداى جراند I10 2019 طرحة الشركة الكورية هيونداى، الجيل الجديد كليا من سيارتها الهاتشباك الاقتصادية i10، ذات الحجم الصغير، التي تُصنع في تركيا، وحصل الموديل الجديد من i10 على أنظمة أمان وتكنولوجيا جديدة، بخلاف تحسينات في التصميم، وحازت السيارة على ثقة كثيرين من المستخدمين المصريين خلال السنوات الماضية. وفيما يخص مواصفات السيارة، فهي: سعة الموتور 1250 سي سي. قوة الموتور 87 حصان. العزم الأقصى 120 نيوتن متر. 4 سليندرات 4 ناقلات حركة أتوماتيك. 16 صبابات. سعة خزان الوقود 43 لترا. نوع الوقود بنزين 92. سعة الصندوق الخلفى 256 لترا. الارتفاع عن الأرض 152 مللي متر. نظام فرامل مضادة للانغلاق ABS. توزيع قوة إلكتروني EBD. نظام اتزان إلكتروني ESP. برنامج توازن عند المرتفعات Hill Assist Control. وسائد هواية للسائق والراكب الأمامي. اقرأ أيضًا منها نيسان صني.. سيارات تنخفض أسعارها بعد الجمارك كورولا سيدان كورولا سيدان تنتج الشركة اليابانية تويوتا، سيارتها كورولا سيدان في تركيا، منذ سنوات، وتطرح الشركة أربع فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، هي الفئة الأولى بيزك أوتوماتيك - Basic Automatic، والفئة الثانية ستاندرد أوتوماتيك - Standard Automatic، والفئة الثالثة جميع الكماليات - Full Option، والفئة الرابعة هاي لاين - High Line. واعتمدت تويوتا في تصنيع السيارة على التكنولوجيا اليابانية، أما المكونات فهي صناعة تركية، وأمدت الشركة المصنعة سيارتها الجديدة بمحرك 4 سلندرات سعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان. وعن وسائل الأمان بالسيارة فقد زودت تويوتا سيارتها بوسائد هوائية SRS للسائق والراكب الأمامي وستائر هوائية جانبية، بالإضافة إلى تزويد الهيكل بقطاعات تحطم أمامية وخلفية تساعد على امتصاص طاقة الصدم في حال وقوع حوادث، وفرامل ABS مانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني ومثبت سرعة ومراقب ضغط الإطارات. اقرأ أيضًا أفضل السيارات الهايبرد في 2018 بعد إلغاء الجمارك رينو ميجان رينو ميجان كما ستشمل التخفيضات الجمركية أحد الطرازات السيدان المُطوّرة للسيارة رينو ميجان، التي يتم إنتاجها فقط في مصانع شركة «أوكان رينو» المُصنع المعتمد لدى شركة رينو الفرنسية في تركيا، في مدينة بورصة، حيث من المقرر إنتاج نصف مليون سيارة من هذا الطراز، وقد أنفقت الشركة الفرنسية ما يزيد على 200 مليون دولار أمريكي لتطوير هذه السيارة الخاصة من الطراز. وترافق أبعاد ميجان سيدان من أبعاد الكبيرة التي تبلغ 4.63 متر طولا و1.81 متر عرضاً مع قاعدة عجلات بطول 2.71 متر وهي رائدة في فئتها من حيث الأبعاد، وتأتي السيارة بسعة صندوق أمتعة بواقع 550 لترا، وفي الداخل، تقدم السيارة بمحركين بنزين و3 محركات ديزل مثل محرك 1.6 لتر بنزين SCe 115، ومحرك توربو 1.2 لتر TCe 130 بنزين ومحرك ديزل dCi 90 و dCi 110 و dCi 130 ويمكن تجهيز محرك البنزين القياسي مع ناقل حركة CVT اختياري، في حين أن موديلات TCe يمكن تقديمها بناقل حركة ثنائي القابض من سبع سرعات. ويمكن للمحرك dCi 110 الاقتران بناقل حركة ست سرعات ثنائي القابض كخيار. اقرأ أيضًا بينها ميشلان.. أفضل إطارات السيارات في 2018 فيات تيبو 2019 فيات تيبو 2019 طرحت الشركة الإيطالية فيات، سيارتها الجديدة فيات تيبو بالسوق المصرية لتُطرح كطراز 2019، وتيبو هي سيارة مدمجة طرحت فيات الإصدار السيدان منها في عام 2015 في معرض إسطنبول الدولي للسيارات، وبدأت المبيعات في شهر أكتوبر من نفس العام، وفي عام 2016 ظهر الإصداران الهاتشباك والواجون، وتأتي «تيبو» بتصميم أمريكي وصناعة إيطالية وتقفيل وتجميع تركي. تأتي تيبو في فئتين الأول هو «HIGHLINE» إحداهما تأتي بمحرك سعة 1400 سي سي قادر على إنتاج 95 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أما الفئة الثانية «TOPLINE» فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي يتصل بناقل حركة ستب ترونك من ست سرعات. فيات دوبلو ماكسي فيات دوبلو ماكسي تعد السيارة دوبلو ماكسي إحدى السيارات العائلية التي تنتمي إلى فئة سيارات الفان، لأنها تستوعب 8 ركاب، من السيارات الجيدة من حيث المواصفات، بمحرك سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات، بقوة إجمالية تصل إلى 95 حصان. وتم تزويدها بباقة من الكماليات تميزها في فئتها، من أبرزها زجاج كهربائي، قفل مركزي، تكييف هواء، إطارات رياضية، كما تم تجهيز السيارة بوسائل الأمان الأساسية ومنها نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، عدد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مصابيح ضباب، وحساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة. تيبو ستيشن واجن تيبو ستيشن واجن وهناك إصدار آخر من تيبو وهو تيبو ستيشن واجن، وهو أيضًا سيتم تطبيق الإعفاء الجمركي بنسبة 90% عليه، ولكن لا تتوفر معلومات كافية عن مواصفاته ووجوده في مصر.

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