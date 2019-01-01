بالصور| بـ"فستان شفاف وبطانة قصيرة".. هيفاء وهبي تحيي حفل رأس السنة بتونس

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور، خلال إحياء حفلها الغنائي، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هيفاء" بفستان أبيض شفاف، والذي تميز بأنه طويل، مزود بـ"بطانة" قصيرة تحمل لون الإطلالة نفسها، ومزين بحزام لامع، من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الإطلالة، قائلة: "ليلة من ليالي العمر في تونس الحلوة.. نحبكم برشا، كل سنة وأنتم بخير وسعادة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، الواصفة للفستان بـ"الجريء".

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