مشروعات ينتظرها المصريون في عام 2019

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ينتظر عام 2019 افتتاح عدد من المشروعات بتكلفة مبدئية تقدر بـ268 مليارا فى الإسكان والصحة والنقل والصناعة... أولها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح

"الدولة شغالة، وهنقدم حاجات جديدة بشكل مختلف تمامًا بجهد المصريين، الناس هي اللى بتشتغل، وهم عمال مصر ومهندسيها، وكل اللى بيشتغل في المشروعات هي شركات قطاع عام وقطاع خاص، إحنا ماشيين كويس، وطول ما المصريين متماسكين هننجح".. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى عزم الدولة المضي قدماً فى استكمال مسيرة المشروعات التى بدأتها الدولة فى كل المجالات بالتوازى مع بعضها البعض. الحكومة تضع آمالا كبيرة على العام الجديد 2019، في افتتاح عدد كبير من المشروعات التي بدأتها خلال السنوات الماضية التي تستكملها خلال الشهور القليلة القادمة.

268 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجديدة وحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع الكبرى، يجرى العمل على تنفيذ عدد المشروعات الكبرى بتكلفة تقدر بنحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2019، وتشمل

268 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجديدة

وحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع الكبرى، يجرى العمل على تنفيذ عدد المشروعات الكبرى بتكلفة تقدر بنحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2019، وتشمل "355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 71 مليار جنيه، و155 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعاً للصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة".

هذا بالإضافة إلى تطوير المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه، و750 كم طرقا وكباري بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بتكلفة 32 مليار جنيه، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بتكلفة 18 مليار جنيه.

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مدن الجيل الرابع

ومن أبرز المشروعات التى تعول الحكومة عليها كثيراً فى العام الجديد، مواجهة الزيادة السكانية، الشبح المخيف الذى يهدد القاهرة الكبرى ومحافظات "مدن الجيل الرابع"، التى تضم 31 مدينة جديدة، وتستوعب أكثر من 30 مليون نسمة أبرزها: مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة "شرق بنى سويف".

وتعد المدن الجديدة وتعمير الصحراء هى الحصان الرابح للدولة، وتعول عليها كثيراً فى القضاء على الكثافة السكانية التى تمثل خطراً كبيراً على الأمن القومى المصرى، بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.

نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية

ومن أبرز المشروعات التى يترقبها المواطن فى 2019، نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال النصف الثانى من عام 2019، وهذا ما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات سابقة، حيث أكدت أن الانتهاء من الحى الحكومى بالكامل خلال شهر ديسمبر، لكن الانتقال بعد 6 أشهر نتيجة لأن توصية الرئيس بأن تهيأ الحياة لمن سوف ينتقلون إلى هناك.

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النقل تكلف الدولة 11261 مليونا في 2019

كما يجرى العمل على الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، والذى يتضمن ستة مشروعات بطول 919 كم وبتكلفة 11261.4 مليون جنيه، حسب ما قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، خلال اجتماع مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، استكمال ازدواج طريق أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، وطريق موازي سفاجا، مرسى علم، ووصلة طريق السويس، النفق، ورصف طريق السويس من الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري، ازدواج طريق أكتوبر، الواحات، تطوير طريق القاهرة، أسيوط الصحراوي الغربي، ومن المقرر انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق تباعاً حتى ديسمبر 2019، حيث ستنتهي 4 طرق في يونيو 2019 وطريقان في ديسمبر.

وأكد عرفات أنه جار العمل بعدد من الكباري العلوية والبالغ عددها 20 كوبري علوي، أبرزها كوبري كفر شكر "بنها- المنصورة"، وكوبري دقادوس "بنها -المنصورة"، وكوبري توشكى العلوي، وكوبري كفر الدوار على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي ومن المتوقع الانتهاء منها هذا العام.

الانتهاء من كوبري المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، ومحور روض الفرج، وستة مشروعات كباري طرق علوية، وذلك خلال الأشهر الأولى من عام 2019، بالإضافة إلى محور "كلبش" على نهر النيل بأسوان، الذى يعد استكمالًا للمحاور العشرة الموجودة على النيل، وهذا حسب ما أكده اللواء مهندس عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري.

الصحة على موعد مع طفرة في 2019

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصحة طفرة كبيرة مع بداية العام الجديد، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية قبل يونيو 2019، ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير المستشفيات بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه، وهذا ما أكدته، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح مستشفى المنوفية العسكرى، ولعل من أبرزها مستشفيات بورسعيد ومستشفى بلطيم بكفر الشيخ، وطوارئ الحوامدية، والعديسات بالأقصر، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية.

أول مصنع في الشرق الأوسط

كما سيتم افتتاح أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لبطاريات السيارات الكهربائية أوائل عام 2019، ويعتبر المصنع الرابع علي مستوى العالم، صرح بذلك حسن دسوقي، رئيس شركة دارشال وكيل إحدى كبرى الشركات الصينية بمصر، مؤكدا أنه سيعمل على توفير استهلاك الوقود والصيانات الدورية التي تتم لموتور السيارة التي تعمل بالبنزين.

تكرير البترول

وفى مجال البترول أعلن المهندس أحمد الصغير، مدير عام إنشاءات مشروع تكرير البترول الأضخم فى مصر، أن حجم استثمارات المشروع بلغ 80 مليار جنيه وأن التشغيل سيبدأ فى أوائل عام 2019، الذى ينتج 4.7 مليون طن من المواد البترولية ويوفر 50% من احتياجات مصر من السولار سنويًا. 16 ألف مهندس وعامل وفنى يواصلون العمل ليل نهار للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد.

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أكبر مساجد الشرق الأوسط

أيام قليلة وتعلن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرفة على تنفيذ مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة الانتهاء من أعمال التشطيبات وافتتاح المسجد، بعد أن تم رفع أول أذان بالمسجد من أيام، وهذا ما أكده المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، المسؤولة عن تنفيذ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، حيث قال إنه مع أول أيام الشهر المقبل سيكون المسجد جاهزًا بشكل كامل.

ومن المقرر أن يكون مسجد الفتاح العليم هو المسجد الرسمي للدولة الذي ستقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.

افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح

ومن جانب آخر أكد المهندس أنطونير منير، مهندس التخطيط لكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجدول الزمنى الذى تم اعتماده من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ينص على انتهاء كل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للكنيسة قبل يوم 6 يناير المقبل، وذلك لتكون الكنيسة جاهزة لصلاة عيد الميلاد.

وتبلغ مساحة كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة لـ15 فدانا، بما يقرب من 63 ألف متر مربع، الكاتدرائية على مساحة 7500 مترمربع، ويبلغ ارتفاع القبة الرئيسية بكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة 40 مترا، بينما تصل المنارات داخل الكنيسة إلى 65 مترا، على مساحة 10500 متر مسطح.