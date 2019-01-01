انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، فى السوق المحلى، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1283 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 642 جنيهًا. عيار 24: 734 جنيهًا. عيار 18: 550 جنيهًا. عيار 14: 428 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5136 جنيها. سعر الأوقية: 1283 دولارًا. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر