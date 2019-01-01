انت الان تتابع معاينة ونقل جثامين.. تفاصيل مذبحة كفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص

انتهت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق، وفريق مكون من 4 وكلاء نيابة آخرين، من معاينة مكان وقوع جريمة مذبحة كفر الشيخ، التى وقعت ببرج عمر بن الخطاب بمنطقة سخا، والتى قتلت خلالها أم وأبناؤها الثلاثة، وأمرت النيابة بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام. وكشفت المعاينة سلامة باب شقة الضحايا، كما تبين أن جثة الأم، مسجاة على ظهرها هى ونجلتها ليلى بملابس المنزل العادية، بينما عثر على جثتى الطفلين فى غرفة نومهما مذبوحين ومطعونين وغارقين فى دمائهما.

وفى ضوء التحقيقات التى أجرتها النيابة، قررت انتداب الطب الشرعى، لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة، وكتابة تقرير مفصل بالصفة التشريحية للمجنى عليهم.وتنفيذا لقرار النيابة، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بواسطة 3 سيارات إسعاف.وتجمهر أهالى المجنى عليهم إضافة إلى بعض أهالى المنطقة، فى أثناء