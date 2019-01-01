انت الان تتابع تخفيض أسعار المحروقات في الأردن أول يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ م

أصدرت الحكومة الأردنية، قرارا، اليوم الإثنين، بخفض أسعار المحروقات لشهر يناير بنسب وصلت 7.4 %، وجاء في بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن أسعار البنزين (90 أوكتان) ستنخفض بنسبة 7.3 بالمائة إلى 695 فلسا للتر الواحد بدلًا من 750 فلسا للتر الواحد. كما ينخفض سعر البنزين ( 95 أوكتان ) بنسبة 6.12 بالمائة إلى 905 فلسات للتر بدلا من 965 فلسًا للتر في ديسمبر الجاري. وتنخفض أسعار مادتي الكاز والسولار بنسبة 7.4 بالمائة إلى 560 فلسا للتر بدلا من 605 فلسا للتر الواحد.

ووفقا لبيان وزارة الطاقة الأردنية، ذكرت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالوزارة، أنها نفذت قرار مجلس الوزراء في 26 من الشهر الجاري، بتثبيت أسعار مادّة الكاز لأول أربعة أشهر من 2019 اعتمادا على تسعيرة يناير لعام 2019 كأساس لتثبيت السعر.وبناء على ذلك، فإن سعر مادة الكاز سيكون 560 فلسا للتر اعتبارًا من بداية