إطلالة مُميزة لبريانكا شوبرا في حفل آخر من زفافها على نيك جوناس

تزوجت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا البالغة من العمر 36 عامًا، من حبيبها المغني الأميركي نيك جوناس، صاحب الـ26 عامًا، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، في حفل زفاف عقد في قصر أويد بهوان، في جودهوبو بولاية راجستان الهندية، مع مراسم احتفال مسيحية وهندوسية.

وبعد الزواج ، نشر الزوجين العديد من الصور من حفلات الزفاف المختلفة وإطلالة العروس، وبعد شهر تقريبًا، تم الكشف عن واحدة أخرى من الفساتين التي ارتدتها تشوبرا.

وشاركت مصورة الممثلة الهندية، ميمي كوتريل ، صورتين للنجمة بريانكا تشوبرا، مرتدية فستانًا قرمزيًا من حفل نُظم للعروسين تلا الزفاف الثاني على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، مع متابعيها البالغ عددهم 185،000.

وتميز الفستان بقصة صدر منخفضة، والذي جاء بتوقيع دار الأزياء العالمية "ديور"، والمصمم خصيصًا لبريانكا، ليسندل قماش التول حتى الأرض ويشكل تنورة واسعة، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق من خلال حزام بالخصر.

وتظهر تشوبرا، في واحدة من الصور، وهي ترفع الجزء السفلي من فستانها المذهل بينما كانت ترقص، وأكملت إطلالتها بقلادة مؤلفة من 16 قيراط من الألماس من تصميم شوبارد، واختارت تسريحة الشعر إلى الخلف على شكل كعكة، وتم إضافة المكياج الناعم وظلال العيون الدخانية وأحمر الشفاه النيوود.

وتلقت بريانكا الكثير من التعليقات، على هذا المنشور، حيث أشاد كثيرون بأناقتها.

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