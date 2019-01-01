انت الان تتابع النيابة تستمع إلى أقوال والدة ضحية مذبحة كفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ ص

استمعت نيابة كفر الشيخ إلى وفاء أحمد شهاب الدين، مدير عام بديوان محافظة كفر الشيخ، وهى والدة منى السجينى، أخصائية التحاليل التى عثر عليها وأطفالها مذبوحين. وقالت والدة المجنى عليها إنها كانت فى مقر عملها بديوان عام المحافظة وقت وقوع الحادث، إذ تلقت اتصالا هاتفيا من زوج ابنتها الدكتور أحمد عبدالله يصرخ بصوت عالٍ فى حالة هستيرية ويقول: «منى اندبحت ياماما هى والعيال». وأضافت: «لم أتمالك نفسى فى تلك اللحظة، وكاد أن يغشى على من هول الصدمة، وتركت العمل وتوجهت إلى شقة ابنتى، فوجدت الشرطة وجمع كبيرمن الأهالى».

وعن وجود خلافات مع أى شخص قد تكون السبب وراء الحادث، قالت إن ابنتها وأسرتها كانوا يعملون فى السعودية، وعادوا منذ فترة للاستقرار فى كفر الشيخ، وتسلم زوج ابنتها عمله بالوحدة الصحية بسخا منذ فترة، ولا يوجد أى خلافات مع أى شخص، مضيفة: «هم فى حالهم».كانت النيابة قد انتهت من معاينة مكان وقوع مذبحة كفر الشيخ،