النيابة تستمع إلى أقوال والدة ضحية مذبحة كفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ ص
استمعت نيابة كفر الشيخ إلى وفاء أحمد شهاب الدين، مدير عام بديوان محافظة كفر الشيخ، وهى والدة منى السجينى، أخصائية التحاليل التى عثر عليها وأطفالها مذبوحين. وقالت والدة المجنى عليها إنها كانت فى مقر عملها بديوان عام المحافظة وقت وقوع الحادث، إذ تلقت اتصالا هاتفيا من زوج ابنتها الدكتور أحمد عبدالله يصرخ بصوت عالٍ فى حالة هستيرية ويقول: «منى اندبحت ياماما هى والعيال». وأضافت: «لم أتمالك نفسى فى تلك اللحظة، وكاد أن يغشى على من هول الصدمة، وتركت العمل وتوجهت إلى شقة ابنتى، فوجدت الشرطة وجمع كبيرمن الأهالى».
وعن وجود خلافات مع أى شخص قد تكون السبب وراء الحادث، قالت إن ابنتها وأسرتها كانوا يعملون فى السعودية، وعادوا منذ فترة للاستقرار فى كفر الشيخ، وتسلم زوج ابنتها عمله بالوحدة الصحية بسخا منذ فترة، ولا يوجد أى خلافات مع أى شخص، مضيفة: «هم فى حالهم».كانت النيابة قد انتهت من معاينة مكان وقوع مذبحة كفر الشيخ،
وعن وجود خلافات مع أى شخص قد تكون السبب وراء الحادث، قالت إن ابنتها وأسرتها كانوا يعملون فى السعودية، وعادوا منذ فترة للاستقرار فى كفر الشيخ، وتسلم زوج ابنتها عمله بالوحدة الصحية بسخا منذ فترة، ولا يوجد أى خلافات مع أى شخص، مضيفة: «هم فى حالهم».
كانت النيابة قد انتهت من معاينة مكان وقوع مذبحة كفر الشيخ، التى وقعت ببرج عمر بن الخطاب بمنطقة سخا، والتى قتلت خلالها الأم وأبناؤها الثلاثة، وأمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.
وكشفت المعاينة سلامة باب الشقة، كما تبين أن جثة الأم، مسجاة على ظهرها هى ونجلتها ليلى بملابس المنزل العادية، بينما عثر على جثتى الطفلين فى غرفة نومهما مذبوحين.
وفى ضوء التحقيقات التى أجرتها النيابة، قررت انتداب الطب الشرعى، لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة، وكتابة تقرير مفصل بالصفة التشريحية للمجنى عليهم.
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