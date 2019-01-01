بعدسة مصور عمرو دياب.. دينا الشربيني تحتفل برأس السنة بفستان "من غير بطانة"

خضعت الفنانة دينا الشربيني، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة كريم نور، مصور الهضبة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "الشربيني" حافية القدمين، على مجموعة من الصخور، مرتدية فستانا أبيض مفتوحا من الظهر، بدون "بطانة" كاشف عن ساقيها، مع شعر "كيرلي" بلون "البلوند". مُعلقة: "Happy New Year". وكانت دينا خطفت الأنظار مؤخرًا خلال حضورها حفل الفنان عمرو دياب الأخير بالقاهرة الجديدة، ضمن احتفالات "كريسماس". وأطلت "دينا" بفستان أسود، غير منقوش، ذو أكمام طويلة، مرتدية قرطا ذهبيا كبيرا، بصحبة أصدقائها وبعض المعجبين. ​

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