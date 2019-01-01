لطلاء أظافر جميلة .. افعلى ولا تفعلي هذه الأشياء

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تساعد ألوان طلاء الأظافر الفاتحة على التخفيف من أية عيوب، إلا إذا كنت لا تريدين اجتذاب الانتباه إلى يديك كثيرا.

قبل وضع طلاء الأظافر، فكرى بشكل أظافرك واللون الذى تريدين إظهاره. فالألوان الجريئة تبدو أجمل على الأظافر القصيرة جدا، فى حين أن الأظافر الطويلة تبدو جذابة بألوان محايدة طبيعية.

وفى كلتا الحالتين، يجب أن تقصّى أظافرك بنفس الطول، وابرديها بشكل مربع مع برد الحواف بشكل شبه دائرى.

هيئ أظافرك

سيبدو طلاء الأظافر جميلا وسلسا دون بقع بقدر جمال أظافرك، لذا يجب أن تهيئى أظافرك بصقلها باستخدام مبرد الصقل الخاص بذلك للتخلص من العيوب والحواف غير المنتظمة، وابدئى عن طريق تنظيف وتقليم أظافرك.

1 أزيلى أى لوشن باستخدام مزيل طلاء الأظافر، مثل Quickies Nail Polish Remover Pads

2 ضعى يديك فى مياه دافئة لمدة خمس دقائق لتنعيم الجلد حول الأظافر، ثم جفيفيهما بالمنشفة.

3 ضعى كريما خاصا بالجلد حول الأظافر ودلكى المنطقة المحيطة بالأظافر به. جربى Flexitol Cuticle and Nail Cream.

4 ادفعى بلطف الجلد المحيط بالظفر للخلف باستخدام عود قطنى. لا تقصى أبدا هذا الجلد الحى حول الأظافر. وإذا كان هناك بعض الجلد النافر الجاف فقصيه بحذر باستخدام مقص الأظافر ولكن احرصى على قص الجلد الميت فقط.

5 استخدمى مبرد صقل الأظافر للتخلص من العيوب.

6 ضعى طبقة أساس رقيقة مثل Nails Inc A & E Base Coat، فهذه الطبقة تحمى الأظافر من التبقع إذا كا لون الطلاء داكنا، وتساعد أيضا على ثبات الطلاء على الأظافر، انتظرى فترة كافية لكى تجف طبقة الأساس.

7 ضعى طبقتين من لون الطلاء ولكن لا تضعى الطبقة الثانية إلا بعد أن تجف الأولى، ضعى الطلاء دائما عن طريق البدء من الجوانب، وستتمكنين حينها من طلاء الأظفر بكامله بثلاث مساحات، مسحتان على كل جانب ومسحة فى المنتصف، احرصى أيضا على وضع مسحة خفيفة من الطلاء على طرف الأظافر أيضا لمنع تشقق الطلاء من أطراف الأظافر، ثم ضعى طبقة علوية ودعيها تجف جيدا، استخدمى عودا قطنيا لتصحيح الأخطاء.

دليل الخبراء لأظافر أنيقة طيلة الصيف

احرصى على ملء أطراف الأظافر بالطلاء، وتقول Deborah، خبيرة المانيكور أنها تمرّر الفرشاة على أطراف الأظافر بعد كل طبقة من الطبقات الثلاث، أى طبقة الأساس وطبقة الطلاء والطبقة العلوية.

وتشرح بالقول: "إذا لم تفعلى ذلك، سيتقشر الطلاء حالما تلمسين شيئا خشنا".

لا تضعى الطلاء وأنت مستعجلة، فوضع الطبقة الثانية بسرعة يعنى أن الطلاء لن يصبح قاسيا.

وتقول Deborah: "احرصى على أن يجف اللون وانتظرى لمدة دقيقتين قبل وضع الطبقة العلوية".

1- توقفى عن قص الجلد الزائد حول الأظافر بصورة مبالغ بها. وتقول Deborah: "إن الجلد المحيط بالظفر يعمل بمثابة حاجز لمنع البكتيريا من الدخول إلى جسمك، لذا يجب عدم إزالته."

والحالة الوحيدة التى يمكنك أن تقصى فيها هذا الجلد هى عندما يبرز الجلد الميت بصورة واضحة، بحيث تقصين الجلد الميت فقط لأنه إذا لم تقصيه سيتمزق أكثر.

2- امنحى الجلد المحيط بالظفر عناية فائقة، تقول Deborah: "إذا لم ترطبى هذا الجلد سيصبح جافا وقاسيا، ثم قد تميلين إلى محاولة انتزاعه وبالتالى يصبح هذا الجلد ناتئا وبارزا"، والحل هو وضع كريم أو زيت بصورة منتظمة على تلك المنطقة، واستخدمى كريما خاصا لإزالة الجلد الميت المحيط بالظفر مرة أسبوعيا، وادفعى الجلد للوراء بلطف بواسط عود قطنى، مما يزيل الجلد الميت من منبت الظفر.

3- لا تبالغى فى تلميع الأظافر، تقول Deborah: "إن تلميع الأظافر لا يضر بأظافرك، إلا أن المبالغة فى ذلك تضر بها"، ولتجنب إيذاء الأظافر، ضعى مبرد تلميع الظافر على أظافرك بصورة رأسية ومرّريه على وسط الظفر والجوانب مرة واحدة فقط.

وعند استخدام مبرد التلميع المكّن من أربع جوانب، تنصح Deborah باستخدام الجانب الخشن مرّة واحدة أسبوعيا فقط، ولكن استخدمى الجانب الناعم كل ثلاثة أو أربعة أيام لمنح الأظافر البريق.

4- لمعرفة شكل الظفر المناسب لك عندما تبردين أظافرك، تقترح Deborah تقليد انحناء الجلد المحيط بهما، لأن هذا سيطيل أظافرك.

اختارى طلاء الظافر حسب لون بشرتك

تقول Deborah: "ألوان الوردى الفاتح جدا تناسب ذوات البشرة البيضاء الوردية، أما ألوان البيج واللحمى الفاتح فتناسب ذوات البشرة الزيتونية، أما ذوات البشرة الداكنة فيمكنهن اختيار أى درجة من درجات اللون الوردى".

تقول Deborah: "إذا كنت غير واثقة من درجة اللون التى تناسبك، فانظرى إلى الجلد المحيط بالأظافر، فإذا كانت تلك المنطقة تبدو صفراء فهذا يعنى أنها لا تناسبك"، تساعد ألوان طلاء الأظافر الفاتحة على التخفيف من أية عيوب، إلا إذا كنت لا تريدين اجتذاب الانتباه إلى يديك كثيرا.

1 Neons Mini Nail Polish4-Pack من Essie

2- Vernis Nail Enamel Bubble Gum من Dior

3- Nail Enamel Remover من Paul & Joe

4- ASOS Exclusive SS09 Collection من Nail Inc

5- So Laque Ultra Shine Nail Polish من Bourjois

لطلاء أظافر جميل ..افعلى

تنصح Jessica Vartoughian، التى أسست Jessica Nails: "ضعى مستحضرا مبيضا للأظافر قبل وضع الطلاء، فهذا سيخفى الأظافر الصفراء"، جرّبى Jessica Nail Whitener.

تقول Deborah: "ضعى طبقة علوي من الطلاء تحتوى على واق من أشعة الشمس فوق البنفسجية، فوق الألوان الناعمة حين تخرجين إلى الشمس، من أجل منع بهتان اللون أو تغيّره"، نحن نفضل Essie Sun-e.

لطلاء أظافر جميل .. لا تفعلي

تقول Sophy: "لا تختارى أبدا لونا ورديا فاتحا بتركيبة كثيفة وإلا سيبدو مبقعا على الأظافر"، تجنّبى اختيار لون الباستيل الذى يحتوى على الكثير من اللون الأبيض فيه، وإلا ستظهر على الأظافر ضربات الفرشاة واضحة ولن تبدو الأظافر طبيعية.

الجزء الصعب

لا يمكنك الاستعجال فى هذا الجزء، أى وضع الطلاء، لا تتجاهلى وضع الأساس والطبقة العلوية وانتظرى فترة كافية لكى يجف الطلاء وإلا ستضطرين للبدء من جديد.

نصيحة

لا تحاولى إصلاح طلاء الأظافر المشوه عن أحد الأظافر إلى أن يجف الطلاء عن بقية الأظافر، لأنه من السهل إفساد الطلاء على ظفر آخر حين تستخدمين القطن ومزيل الطلاء، إما اطلبى مساعدة أحدهم أو اصبرى حتى يجف الطلاء.