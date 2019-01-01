انت الان تتابع قائمة أفلام 2019.. 35 عملًا تسجل عودة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عدد كبير من النجوم يتنافسون على شباك تذاكر 2019، ومنهم فنانون غابوا عن الساحة لسنوات، وآخرون ما زالوا في بداية مشوارهم السينمائي، ومن الواضح أننا أمام عام حافل بالنشاط.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

يبدو أننا أمام عام سينمائي استثنائي خلال 2019، حيث نشهد في الفترة الأخيرة، حالة نشاط كبيرة من قِبل الكثير من النجوم المقرر لها أن تتنافس بأفلام على شباك تذاكر عام 2019، في مواسم مختلفة، نبدأها بموسم إجازة نصف العام الدراسي الذي يحل علينا خلال أيام، مرورًا بموسم أعياد الربيع وشم النسيم، ثم موسم عيد الفطر والصيف، ومن بعده موسم أفلام عيد الأضحى. وتشهد الشاشة الكبيرة عودة عدد كبير من نجومها بعد غياب، منهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، ومصطفى شعبان، كما تسعى شركات إنتاج إلى التوقيع مع نجوم آخرين بالفترة المقبلة، وهذه هي القائمة المبدئية لأفلام 2019.

نادي الرجال السري النجم كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه "نادي الرجال السري" مع غادة عادل وماجد الكدواني، في موسم إجازة نصف العام، من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. اقرأ أيضًا| ملاحظات على عودة كريم عبدالعزيز.. يستعين بفريق العمل 122 أخيرًا تم تحديد يوم 2 يناير، لطرح فيلم "122" بعد أن

نادي الرجال السري

النجم كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه "نادي الرجال السري" مع غادة عادل وماجد الكدواني، في موسم إجازة نصف العام، من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. اقرأ أيضًا| ملاحظات على عودة كريم عبدالعزيز.. يستعين بفريق العمل

122

122 أخيرًا تم تحديد يوم 2 يناير، لطرح فيلم "122" بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة، من بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري. عمر خريستو عمر خريستو من المقرر طرح فيلم "عمر خريستو"، يوم 2 يناير، وهو من بطولة النجوم دومينيك حوراني، عاطف عبد اللطيف، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف. ساعة رضا ساعة رضا يشهد يوم 9 يناير، طرح فيلم "ساعة رضا" أول بطولة مطلقة لأحمد فتحي، ومعه دينا فؤاد، محمد ثروت، محمد سلام، من تأليف هشام يحيى، وإخراج هاني حمدي. التاريخ السري لكوثر التاريخ السري لكوثر يوم 23 يناير يشهد طرح فيلم "التاريخ السري لكوثر" للنجمتين ليلى علوي، وزينة، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين. اقرأ أيضًا| أفلام «نصف السنة».. طارق لطفي يتحدى كريم عبد العزيز الضيف الضيف يشهد النصف الأول من شهر يناير، طرح فيلم "الضيف" للنجوم خالد الصاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج هادي الباجوري. جريمة الإيموبيليا جريمة الإيموبيليا من الأفلام التي تقرر طرحها أيضًا في يناير، "جريمة الإيموبيليا" أولى بطولات هاني عادل المطلقة، ومعه طارق عبد العزيز، وناهد السباعي، وهو من تأليف وإخراج خالد الحجر. قرمط بيتمرمط قرمط بيتمرمط ومن المتوقع عرض فيلم "قرمط بيتمرمط" في إجازة نصف العام، للنجم أحمد آدم، ومعه بيومي فؤاد، وليد فواز، انتصار، إخراج أسد فولادكار، وتأليف الراحل عبد الله حسن. اقرأ أيضًا| أحمد آدم.. هل تتحمل قماشة «القرموطي» مزيدًا من «القرمطة»؟

سبع البرمبة

فيلم "سبع البرمبة" للنجم رامز جلال، ومن المقرر طرحه في موسم الربيع، ويشاركه البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. الكنز 2 الكنز 2 "الكنز2" هو عمل جاهز للعرض منذ فترة طويلة، ولم يحدد بشكل نهائي موعد طرحه بعد، من بطولة محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، وروبي، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة. ولاد رزق 2 ولاد رزق 2 يتم التحضير حاليًا للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، بطولة النجوم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، محمد ممدوح، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان. الفيل الأزرق 2 الفيل الأزرق 2 يتم التحضير حاليًا للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للنجوم كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، خالد الصاوي، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. اقرأ أيضًا| السينما تضحك في وجه كريم عبد العزيز ونيللي كريم

الممر الممر من المنتظر خلال عام 2019، طرح الفيلم الحربي "الممر"، بطولة النجم أحمد عز، ومعه هند صبري وأحمد رزق وإياد نصار ومحمد فراج، من إخراج شريف عرفة، وتأليف أمير طعيمة. العارف العارف يجمع فيلم "العارف" النجوم أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، وكارمن بصيبص، وبدأ تصويره مؤخرًا، للمخرج أحمد علاء والسيناريست محمد سيد بشير. الفارس الفارس تعاقد النجم كريم عبد العزيز مع المنتج محمد السبكي على فيلم "الفارس" مع خالد الصاوي، ومحمد رجب، ومن المقرر بدء تصويره صيف 2019، من إخراج محمد سامي. ترانيم إبليس ترانيم إبليس النجوم أحمد السقا ومصطفى شعبان وخالد النبوي ومنى زكي يستعدون لبدء تصوير فيلمهم "ترانيم إبليس" خلال الأيام المقبلة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال. حملة فرعون حملة فرعون الفنان عمرو سعد يصور حاليًا فيلمه "حملة فرعون" مع روبي وحمدي المرغني ومحمد لطفي، من إنتاج محمد السبكي، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز. كازابلانكا كازابلانكا يدخل النجم أمير كرارة عام 2019، وهو يحضر لفيلمه القادم "كازابلانكا"، والذي يشاركه بطولته النجوم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، باسل خياط، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي. اللعبة أمريكاني اللعبة أمريكاني الفنان أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي انتهيا من تصوير فيلمهما "اللعبة أمريكاني"، تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف، وينتظران تحديد موعد طرحه. قصة حب قصة حب الفنانان أحمد حاتم وهنا الزاهد انتهيا مؤخرًا من تصوير فيلمهما "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، ومن المقرر طرحه في موسم الربيع. لص بغداد لص بغداد الفنان محمد عادل إمام، يصور حاليًا فيلمه "لص بغداد" ومعه النجوم ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى. لما بنتولد لما بنتولد النجوم الشباب عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ولأول مرة أمير عيد، يعكفون حاليًا على تصوير فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، آخر سيناريو للكاتبة الراحلة نادين شمس. محمد حسين محمد حسين النجم محمد سعد يواصل تصوير مشاهده في فيلم "محمد حسين"، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، وهو من بطولة مي سليم وفريال يوسف، تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي. نصب تذكاري نصب تذكاري الفنان تامر حسني بدأ تصوير فيلمه الجديد "نصب تذكاري"، الذي يجمعه بزينة وخالد الصاوي، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق. زنزانة 7 زنزانة 7 النجمان أحمد زاهر ونضال الشافعي يصوران حاليًا فليمهما "زنزانة 7"، ومعهما مايا نصري وعلا غانم ومنة فضالي، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت. حب إيه حب إيه "حب إيه" فيلم للفنانة رانيا يوسف، والنجوم هبة مجدى، سمر جابر، رانيا منصور، نور محمود، أميرة الشريف، تأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبد الرازق، وتم الانتهاء من تصويره. دماغ شيطان دماغ شيطان فيلم "دماغ شيطان" للنجمين باسم سمرة ورانيا يوسف، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وتم الانتهاء من تصويره استعدادًا لطرحه. عش الدبابير عش الدبابير فيلم "عش الدبابير" للفنانة رانيا يوسف، ومعها مجدي كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، ومن المقرر طرحه بالفترة المقبلة. بطل عادي بطل عادي تعود شركة "العدل جروب" لسوق السينما بعد غياب سنوات، مع النجم محمد رمضان على فيلم "بطل عادي" من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل. رجالة حمزة رجالة حمزة تعاقد الفنان محمد رمضان على بطولة فيلم "رجالة حمزة" مع المنتجين يوسف الطاهر وهاني أسامة، تأليف محمد ناير، وإخراج هادي الباجوري. قرفة بالزنجبيل قرفة بالزنجبيل تجري المؤلفة هالة خليل جلسات عمل مع المخرج عمر عبد العزيز، لتحضيرات بدء تصوير فيلم "قرفة بالزنجبيل" الذي يجمع بين النجمين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي. جمل و4 ستات جمل و4 ستات يستعد الفنان محمد هنيدي لتصوير أحداث فيلمه الجديد “جمل و4 ستات”، وهو الاسم المبدئي الذي اختاره صنّاع العمل، ومن المفترض أن يبدأ تصويره قريبًا. براءة ريا وسكينة براءة ريا وسكينة بدأت الفنانة وفاء عامر تصوير فيلمها الجديد "براءة ريا وسكينة"، الذي تجسد فيه شخصية "ريا"، بينما تجسد "سكينة" حورية فرغلي، والعمل من إخراج عبد القادر الأطرش. أحمد حلمي يعود أحمد حلمي يعود يعود أحمد حلمي في 2019، من خلال فيلم لم يُحدد اسمه بعد، ويتعاون فيه مع منة شلبي، وخالد الصاوي، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي. هذه هي القائمة المبدئية للأفلام التي أُعلن أننا على موعد مع طرحها خلال العام 2019، الذي يبدو أنه يحمل الكثير من المفاجآت السينمائية.

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