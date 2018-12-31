انت الان تتابع أجساد بلا رؤوس..ذبح أم وأطفالها الثلاثة في كفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود أبو خضرة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٥ م

موقع الحادث

شهدت منطقة سخا التابعة لمدينة كفر الشيخ، واقعة ذبح طبيبة تحاليل طبية تدعى "منى م ف"، وأطفالها الثلاثة فى إحدى شقق أبراج سخا السكنية، في ظروف غامضة، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بعد ورود بلاغ تليفونى لشرطة النجدة بعثور زوج الضحية على زوجته وأطفالة الثلاثة مقتولين داخل شقته السكنية. وانتقل اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، ورجال النيابة العامة، إلى موقع الحادث.

وأفاد مصدر أمنى فى تصريحات لـ"التحرير" بأن الضحايا مذبوحين بطريقة شنيعة، حيث قام القاتل بفصل الرأس عن الجسم فى جميع الجثث. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم عمل كردون أمنى أسفل العمارة، وجار تمشيط المنطقة بالكامل. كان الزوج قد عثر على الأم "منى" والأبناء الثلاثة "طفل فى الصف الثالث