تعرف على أكلات شعوب العالم ليلة رأس السنة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تؤكل كعكة الملك في العديد من الحضارات الأوروبية ليلة رأس السنة، وتختلف تسميتها، وإنما تحتفظ بمعناها، فمثلاً تسمى في فرنسا "غاليت دي روا" أي الرقائق الملكية.

الاحتفال برأس السنة، مناسبة يشارك فيها شعوب العالم، ويستعدون لبداية سنة جديدة بأحلام وطموحات مختلفة، ورغم أن طرق الاحتفال تختلف من دولة لأخرى، إلا أن أغلب الدول تركز على اختيار أكله شهية تناسب هذا العيد، سواء كنت تحتفل ببداية السنة الجديدة في منزلك، أو ستخرج للتنزهه مع أصدقائك وعائلتك، فبالتأكيد ستفكر في تناول وجبة لذيذة تساعدك على الشعور بالسعادة، وبعض الشعوب يختارون أطعمة ترمز إلى أفكار إيجابية من المفترض أن تجلب الحظ الجيد على جميع الأصعدة في العام الجديد، في السطور التالية نتعرف على أشهى أطباق عيد رأس السنة في بلاد العالم.

الكافيار في روسيا الروس يحتفلون برأس السنة بتناول سلطة سمك التونة والبيض والجزر والبصل والميونيز ، مع خبز التوست والكافيار. الشعيرية الطويلة في الصين تتنوع المائدة الصينية الميلادية بأطباقها مثل الشعيرية الطويلة التي كلما كانت أطول كلما يطول عمر الجالسين على المائدة. حلوى الفاكهة في اليابان حلوى الفاكهة

الكافيار في روسيا الروس يحتفلون برأس السنة بتناول سلطة سمك التونة والبيض والجزر والبصل والميونيز ، مع خبز التوست والكافيار. الشعيرية الطويلة في الصين الشعيرية الطويلة في الصين تتنوع المائدة الصينية الميلادية بأطباقها مثل الشعيرية الطويلة التي كلما كانت أطول كلما يطول عمر الجالسين على المائدة. حلوى الفاكهة في اليابان حلوى الفاكهة في اليابان حلوى الفاكهة التي تصنع من الأرز مع السكر والفواكه، وترش بالسمسم. وغالبا على المائدة توجد هذه المكونات: الملفوف البحري، والكستناء المحمصة، والبازلاء، والفاصوليا، والسمك المسلوق. فهي مكونات جالبة للحظ والسعادة والمال. العنب السحري في إسبانيا والبرتغال وكوبا العنب السحري في إسبانيا والبرتغال وكوبا يعتبر العنب رمزا للعائلة والحياة السعيدة. في هذه البلدان، لذلك عندما تدق الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل في رأس السنة، يتناولون اثنتي عشرة حبة عنب مع تمني أمنية لكل حبة. الديك الرومي في إيطاليا الديك الرومي في إيطاليا يحب الإيطاليون في هذه الليلة، تناول الديك المحشي بالفرن. ويحشى بلحم العجل، والتوابل، والأعشاب، وجبن البارميزان، والكستناء، والتوابل، والنبيذ الأبيض. ويقال أن الطبق الإيطالي المصنوع من النقانق والعدس يجلب الحظ الجيد في العام الجديد. الكعكة العجيبة في أستراليا ورومانيا وبلغاريا الكعكة العجيبة في أستراليا ورومانيا وبلغاريا تعتبر الكعكة طبقا من الأطباق الرئيسة على المائدة، وتتميز بأن في إحدى قطعاتها توجد عملة نقدية أو نوع من أنواع الفستق. ومن حالفه الحظ بهذه القطعة سيتزوج في السنة المقبلة. الكحك في أوروبا الكحك في أوروبا تؤكل كعكة الملك في العديد من الحضارات الأوروبية ليلة رأس السنة، وتختلف تسميتها، وإنما تحتفظ بمعناها، فمثلاً تسمى في فرنسا "غاليت دي روا" أي الرقائق الملكية. سمك الرنجة المملح في بولندا سمك الرنجة المملح في بولندا يتم تناول سمك الرنجة المملح ليلة رأس السنة مع البصل أو صلصة الكريمة. حلوى "كرانسيكيج" في النرويج والدنمارك حلوى "كرانسيكيج" في النرويج والدنمارك تصنع حلوى الكرانسيكيج من حلقات الكعك المكدسة على شكل برج.

"أولي بولين" في هولندا "أولي بولين" في هولندا تباع "كرات الزيت" المقلية هذه في شوارع هولندا خلال احتفالات رأس السنة. حلوى المرزبان في ألمانيا والنمسا حلوى المرزبان في ألمانيا والنمسا تخبز حلوى السكر اللوزية على أشكال مختلفة ليلة رأس السنة، خصوصاً شكل الخنازير الصغيرة والتي ترمز إلى الحظ السعيد. كيكة الكريسماس يمكنك تقديمها لأطفالك للاحتفال. كيكة الشطرنج:- كيكة الشطرنج:- المكونات:-

كوب ونصف دقيق

نصف كوب زيت

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة نشا

كوب زبدة

كوب سكر

3 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب لبن- 1 كوب زبادى- نصف كوب كاكاو طريقة التحضير:-

- ادهني الصينية بالزبدة ورشي الدقيق.

- ضعي الدقيق والملح والبيكنج بودر في وعاء، اعرفي هنا طريقة تحضير شجرة الكريسماس. - وفي الخلاط ضيفي الزبدة والزبادي والسكر والفانيليا واللبن والفانيليا والبيض، اخلطيهم جيدًا. - ضيفي المكونات بعد ضربها في الخلاط، في وعاء الدقيق والملح والبيكنج بودر، قلبي المكونات جيدًا بملعقة خشبية. - قسمي الخليط لجزئين، النصف الأول في الصينية المدهونة زبدة ودقيق، والنصف الآخر ضيفي له كوب الكاكاو المذاب في اللبن، واخلطي المكونات جيدًا وصبيها في صنية أخرى، واحرصي أن تكون نفس المقاس للصنية الأولى. - ادخلي الصنيتين الفرن، بعد إخراجهما قطعيهما طبقتين. - كل طبقة قطعيها قطعات دائرية مختلفة الحجم. - وعند التقديم، جهزي الدائرة الكبيرة من كيك الكاكاو، ثم الدائرة الصغيرة من كيك الفانيليا، ثم ضعي الدائرة الأصغر من الكاكاو وضعيها داخل دائرة الفانيليا، ثم زيني الوجه بالكريمة والشيكولاتة.

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