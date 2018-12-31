هل أنت من المحسودين في 2019 بسبب حظك الجيد؟ الأبراج تخبرك

محمد اسماعيل - القاهرة - رشا المنيرى

في آخر أيام العام 2018، وقبيل قدوم سنة جديدة ينتظرها كثيرون بمزيد من التفاؤل والأمل، يبحث البعض في توقعات الأبراج وعالم الفلك لمعرفة ما يخبئه العام الجديد، وما إذا كان من مواليد الأبراج الأكثر حظًا التي يحسدها الجميع، أم الأقل.

لذلك جمعنا لكم توقعات جميع الأبراج على جميع الأصعدة، كل ما عليك الضغط على البرج الذي يشغل بالك وتريد معرفة الكثير عنه.