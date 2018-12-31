هل أنت من المحسودين في 2019 بسبب حظك الجيد؟ الأبراج تخبرك

محمد اسماعيل - القاهرة - رشا المنيرى
في آخر أيام العام 2018، وقبيل قدوم سنة جديدة ينتظرها كثيرون بمزيد من التفاؤل والأمل، يبحث البعض في توقعات الأبراج وعالم الفلك لمعرفة ما يخبئه العام الجديد، وما إذا كان من مواليد الأبراج الأكثر حظًا التي يحسدها الجميع، أم الأقل.
لذلك جمعنا لكم توقعات جميع الأبراج على جميع الأصعدة، كل ما عليك الضغط على البرج الذي يشغل بالك وتريد معرفة الكثير عنه.
-برج الحمل من الأبراج الأقل حظًا.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــا.
-الثور من الأبراج المحظوظة في 2019 وسيعوضون خسائر كبيرة تعرضوا لها.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-يعتبر العام الجديد هو "عام الحظ" على مواليد برج الجوزاء على مختلف الأصعدة.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-الحظ القوي السعيد يعود لمواليد برج السرطان المائي في 2019.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-مواليد برج الأسد محظوظون لأن من حُسن الطالع أنّ الشمس مسيطرة في 2019.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-2019 عام برج العذراء لأن "عطارد" مسيطر خلال العام.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-2019 عام مختلف بالنسبة لمواليد الميزان يتميز بالتقلب في الحظوظ.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-يحمل العام الجديد لأبناء برج العقرب كل ما هو سار وسعيد وتحقيق أهداف مهمه ونجاحات وتألق.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-حظوظ مواليد برج القوس لن تكون قوية ولن تكون في صالحهم.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-عام الحظ على مواليد برج الجدي بعد عام ملئ بالمشاكل والصعوبات والإخفاقات.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-حظوظ مواليد برج الدول في انخفاض.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
-يا لك من محظوظ أيها المولود في برج الحوت، الحظ القوي بجانبك ويساندك في التقدم وتحقيق كل ما كنت تحلم به.. اعرف التفاصيل بالضغط هنـــــا.
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