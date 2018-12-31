بالصور| إباحية وأخرى قتلت.. 5 ألعاب إلكترونية أثارت الجدل في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

ارتبط عام 2018 بظهور عدد من الألعاب الإلكترونية التي أثارت ضجة كبيرة وسبّبت حالات من الرعب والقلق، حيث ارتبطت أسماء بعض الألعاب بإدمان اللاعبين عليها، وخلًّفت حالات انتحار وقتل لتعرض لاعبيها لضغط شديد.

وعلى مدار عام 2018 ظهرت ألعاب إلكترونية كثيرة، يرصد "الخليج 365" أبرز 5 ألعاب أثارت ضجّة خلال السنة وتسبب في القتل:

- لعبة الحوت الأزرق

"الحوت الأزرق" اقترن اسم اللعبة بالانتحار، إذ أثارت جدلًا كبيرًا بعد انتحار ابن المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق بسبب اللعبة، وانتهب بحظرها في مصر بعد نقاشات مجتمعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتهت في البرلمان.

وارتبطت اللعبة الخطيرة بانتحار بما لا يقل عن 130 حالة بين المراهقين في روسيا، إذ من المفترض أن يؤدي اللاعب مجموعة من المهام اليومية، والتي يجب عليه إكمالها على مدار أكثر من 50 يومًا. بحسب صحيفة "نوفاتا جازيتا" الروسية.

- لعبة فورت نايت

بعد الجدل الذي أثارته لعبة الحوت الأزرق، وتسببها في حالات انتحار كثيرة لمراهقين، ظهرت لعبة جديدة تعرف بـ"فورت نايت"(Fortnite)، والتي قيل عنها إنها توصل لاعبيها إلى الإدمان، وتحول حياتهم إلى كابوس ينتهي بالانتحار.

لعبة مريم

تسببت لعبة مريم في إقدام طالب بكلية الحقوق يقيم بقرية كفر الطويلة، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية على الانتحار شنقًا، إذ تعرض لضغوط نفسية شديدة من هذه اللعبة، جعلته يقدم على هذه الخطوة، يذكر أن لعبة "مريم"، يذكر أن انتشار اللعبة بدأ في المتجر الإلكتروني "آبل"، يوم 25 يوليو عام 2017، إلا أن اللعبة انتشرت وبدأ الحديث عنها في منتصف عام 2018 في مصر، بعد تكرار حالات الانتحار بسببها.

- لعبة Battlefield 3

بعد تطرق لعبة التصويب Battlefield 3، إلى أحداث وهمية تشير إلى تمكن القوات الأمريكية من شن هجوم كاسح على العاصمة الإيرانية "طهران" واختراق أراضيها، وقررت الحكومة الإيرانية منع تداولها.

- God of War

قررت المملكة العربية السعودية حظر هذه اللعبة، بسبب تضمن العنوان لكلمة "إله"، ووجود محتوى إباحي ضخم، وعنف مبالغ فيه، ومشاهد إباحية تفاعلية، وألفاظ خارجة، ومشاهد عري عديدة.

- لعبة PUBG

أنهى سيف حياة مُدرسته طعنًا بالسكين، أثناء تواجده في مسكنها لتلقي درس خصوصي، وبرر جريمته قائلا إنه يمارس لعبة "PUBG" الإلكترونية التي تستند إلى وقائع مسلسل رسوم متحركة، فولدت لديه فكرة القتل.