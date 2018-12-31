كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 31 ديسمبر 2018 11:15 صباحاً - مواطن يطلب الزواج من الاعلامية ايناس محمد على الهواء

نشرت الأعلاميه ايناس محمد على صفحتها على الفيس بوك انها تعرضت اثناء تصويرها لحلقة من برنامجها الجديد ايناس و الناس لموقف محرج من متسول اقترب من المايك وقالها عايز اتجوزك مما اصابها بالذهول والدهشه والأحراج وسط ضحكات من الشباب المتابعين للموقف وفد نشرت فيديو يوثق ما حدث

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