انت الان تتابع «البريمو».. شهادة جديدة من بنك القاهرة بعائد 16% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - طرح بنك القاهرة شهادة إدخارية جديدة عقب قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة.. ليكون عائد الشهادة الجديدة متغيرا بفائدة 16% على حسب سعر الكوريدور

تسعى الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى لدى المواطنين، خلال الفترة الحالية، بهدف جذب أكبر قدر ممكن منهم للتعامل مع البنوك، وذلك من خلال إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفرادا، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي. وتتنافس البنوك على تقديم أفضل العروض والخدمات الجديدة لإرضاء عملائها، إلى جانب جذب فئات أخرى وهم صغار المدخرين.

بعد تثبيت الفائدة.. بنك القاهرة يطلق شهادة ادخارية جديدة أعلن بنك القاهرة عن إطلاق شهادة ادخار جديدة بعائد متغير، وذلك عقب قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزى يوم الخميس الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75%

بعد تثبيت الفائدة.. بنك القاهرة يطلق شهادة ادخارية جديدة

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق شهادة ادخار جديدة بعائد متغير، وذلك عقب قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزى يوم الخميس الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وشهادات الادخار هى شهادات تصدرها البنوك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات.

ويسهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.

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ما هو العائد المتغير؟

يعنى العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، حسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وترتبط شهادات الادخار ذات العائد المتغير، بسعر العائد على الودائع لدى البنك المركزي طبقاً لنظام سعر العائد الخاص بالكوريدور، على أن تقوم البنوك بتحديد هامش الفائدة على هذه الشهادات بأعلى أو أقل من سعر الكوريدور.

ففى حالة قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الودائع، يرتفع سعر العائد على هذه الشهادات، وفى حالة خفض المركزى أسعار الفائدة، ينخفض أيضا سعر العائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير.

تفاصيل شهادة بريمو الجديدة

قال أحد ممثلى خدمة العملاء ببنك القاهرة، إن الشهادة الادخارية الجديدة قد تم إطلاقها باسم "بريمو"، بفائدة متغيرة تحسب وفقًا لسعر العائد بالبنك المركزى المصرى.

وأوضح ممثل خدمة العملاء بالبنك لـ"التحرير"، أن عائد هذه الشهادة الجديدة سيكون بنسبة 16% متغير، ويصرف ربع سنوى أى كل ثلاثة أشهر، كما أن مدة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات.

وعن الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشهادة، أكد ممثل خدمة العملاء أن هذه الشروط تتمثل فى أن يكون الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، لافتا إلى ضرورة قيام العميل أولا بفتح حساب توفير عادى لكى يحصل بموجبه على فوائد الشهادة.

وأكد أنه يمكن للعميل إصدار بطاقة خصم مباشر أو إصدار بطاقة ائتمانية (كريدت كارد)، ولكن تخضع عملية إصدار هذه البطاقات وفقًا للشروط والأحكام المطبقة فى البنك، كما يمكن للعميل الحصول على قرض من البنك بضمان هذه الشهادة.

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة البريمو الجديدة، أوضح ممثل خدمة العملاء، أنها تتمثل فى وجود بطاقة الرقم القومى لإثبات الشخصية، بشرط أن تكون البطاقة سارية، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى وجود إيصالات للكهرباء أو الغاز تكون حديثة أيضا.

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المزايا

- الشراء بدون حد أقصى.

- يمكن الشراء من أى فرع من فروع البنك.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة فى أى وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقاً للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة المجددة تلقائياً فى أى وقت عند طلب العميل استردادها دون اشتراط قبل مرور 6 أشهر على التجديد.

- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق وكذا قيمة الشهادة عند استحقاقها أو استردادها إلى الحساب الجارى أو حساب التوفير حسب رغبة العميل.

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