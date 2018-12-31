كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 31 ديسمبر 2018 06:49 صباحاً - خبيرة أبراج : المواطن هيشعر بتحسن في المستوى الاقتصادي خلال 2019

كتبت : انجي بيومي

قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التاروت، إن كل الأبراج محظوظة خلال عام 2019، وذلك يرجع لوجود برج السعد في مكانه.

وأشارت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الوضع في مصر سيكون مستقر تمامًا، ولكن العالم سيشهد أحداث متسارعة، مضيفة: "المصريين هيتفرجوا ومش هيحصل عندنا حاجة".

وأضافت أن النصف الثاني من 2019 سيكون أفضل من النصف الأول، وكلما اقتربت السنة من الانتهاء سيشعر المواطن بالتحسن في المستوى الاقتصادي.